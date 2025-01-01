Творческий мастер-класс в видовом ресторане в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою собственную собачку из винила и насладиться великолепным видом из окна стильного ресторана «Крыша 18». Это событие обещает быть не только творческим, но и увлекательным!

Информация о мероприятии

Длительность мероприятия:

Техника флюид арт — 30 минут

Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа

Что входит в билет?

Игрушка-собачка высотой 23 см из винила

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор

Интересная и красивая тусовка с возможностью завести новых друзей

Антуражное пространство для творчества

Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек)

Пакет для картины

Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Почему стоит прийти?

Это мероприятие — отличный способ проявить свою креативность, а также прекрасно провести время в компании единомышленников. Не упустите возможность создать что-то уникальное и насладиться атмосферой творчества!

Приходите и окунитесь в мир искусства и дружбы вместе с нами!