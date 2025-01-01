Творческий мастер-класс в видовом ресторане в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою собственную собачку из винила и насладиться великолепным видом из окна стильного ресторана «Крыша 18». Это событие обещает быть не только творческим, но и увлекательным!
Информация о мероприятии
Длительность мероприятия:
- Техника флюид арт — 30 минут
- Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа
Что входит в билет?
- Игрушка-собачка высотой 23 см из винила
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
- Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор
- Интересная и красивая тусовка с возможностью завести новых друзей
- Антуражное пространство для творчества
- Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек)
- Пакет для картины
- Одноразовый фартук (по запросу гостя)
Почему стоит прийти?
Это мероприятие — отличный способ проявить свою креативность, а также прекрасно провести время в компании единомышленников. Не упустите возможность создать что-то уникальное и насладиться атмосферой творчества!
Приходите и окунитесь в мир искусства и дружбы вместе с нами!