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Роспись собачки Ballon Dog с видом на Аврору
Киноафиша Роспись собачки Ballon Dog с видом на Аврору

Роспись собачки Ballon Dog с видом на Аврору

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс в видовом ресторане в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою собственную собачку из винила и насладиться великолепным видом из окна стильного ресторана «Крыша 18». Это событие обещает быть не только творческим, но и увлекательным!

Информация о мероприятии

Длительность мероприятия:

  • Техника флюид арт — 30 минут
  • Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа

Что входит в билет?

  • Игрушка-собачка высотой 23 см из винила
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор
  • Интересная и красивая тусовка с возможностью завести новых друзей
  • Антуражное пространство для творчества
  • Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек)
  • Пакет для картины
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Почему стоит прийти?

Это мероприятие — отличный способ проявить свою креативность, а также прекрасно провести время в компании единомышленников. Не упустите возможность создать что-то уникальное и насладиться атмосферой творчества!

Приходите и окунитесь в мир искусства и дружбы вместе с нами!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽

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