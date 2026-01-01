Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роспись Мишки Bearbrics в ресторане Be Italian
Киноафиша Роспись Мишки Bearbrics в ресторане Be Italian

Роспись Мишки Bearbrics в ресторане Be Italian

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по технике флюид арт в ресторане "Be Italian"

Приглашаем вас принять участие в увлекательном творческом событии, где каждый сможет создать свою собственную игрушку! Мероприятие проходит в формате мастер-класса, который будет интересен как взрослым, так и детям.

Длительность мероприятия

  • Техника флюид арт — 30 минут.
  • Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа.

Что входит в билет?

  • Игрушка-собачка высотой 23 см из винила.
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц.
  • Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор.
  • Интересная атмосфера и возможность завести новых друзей.
  • Простор для творчества с антуражем.
  • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек.
  • Пакет для картины.
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя).

Не упустите шанс провести время в компании единомышленников и обрести новые навыки в живописи и креативе. Ждем вас на нашем мастер-классе!

Купить билет на выставка Роспись Мишки Bearbrics в ресторане Be Italian

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
11 июня четверг
19:00
Be Italian Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 8
от 3500 ₽
25 июня четверг
19:00
Be Italian Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 8
от 3500 ₽

В ближайшие дни

В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском
6+
Экскурсия

В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском

28 мая в 13:00 Музей-квартира Бенуа
от 995 ₽
Роспись собачки Ballon Dog с видом на Исакий
6+
Мастер-класс

Роспись собачки Ballon Dog с видом на Исакий

27 июня в 14:00 F11 Sky Bar & Restaurant
от 3800 ₽
Культурный бар-маршрут по центру Петербурга с дегустацией питерских настоек
18+
Экскурсия

Культурный бар-маршрут по центру Петербурга с дегустацией питерских настоек

28 мая в 19:00 Гауптвахта на Сенной
от 3500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше