Уникальный мастер-класс по росписи в технике флюид-арт

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по росписи мишки Bearbricks в модной технике флюид-арт! Это возможность создать своего эксклюзивного мишку и провести вечер в приятной творческой атмосфере с вкусным ужином в ресторане «Большая кухня».

Что вас ждет?

Игрушка Bearbricks 23 см – виниловая фигурка, которую вы сможете расписать по своему вкусу.

– виниловая фигурка, которую вы сможете расписать по своему вкусу. Мастер-класс от профессиональных художников – вам подробно расскажут о технике флюид-арт и помогут создать ваш шедевр.

– вам подробно расскажут о технике флюид-арт и помогут создать ваш шедевр. Welcome drink – бокал вина, игристого, чая или кофе на ваш выбор для приятного старта вечера.

– бокал вина, игристого, чая или кофе на ваш выбор для приятного старта вечера. Творческая тусовка – яркое событие, где можно завести новых друзей и получить массу положительных эмоций.

– яркое событие, где можно завести новых друзей и получить массу положительных эмоций. Антуражное пространство – уютная обстановка ресторана идеально подходит для творчества и вдохновения.

– уютная обстановка ресторана идеально подходит для творчества и вдохновения. Профессиональный фотосет – каждая группа участников получит красивые фотографии на память.

– каждая группа участников получит красивые фотографии на память. Все необходимые материалы – пакет для упаковки вашего мишки и одноразовый фартук (по запросу).

Погружение в искусство флюид-арт, возможность создать своего неповторимого мишку и вкусный ужин в ресторане – это идеальный вечер для всех, кто любит творчество и новые впечатления!