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Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт
Киноафиша Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт

Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт

Постановка
Большая кухня 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный мастер-класс по росписи в технике флюид-арт

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по росписи мишки Bearbricks в модной технике флюид-арт! Это возможность создать своего эксклюзивного мишку и провести вечер в приятной творческой атмосфере с вкусным ужином в ресторане «Большая кухня».

Что вас ждет?

  • Игрушка Bearbricks 23 см – виниловая фигурка, которую вы сможете расписать по своему вкусу.
  • Мастер-класс от профессиональных художников – вам подробно расскажут о технике флюид-арт и помогут создать ваш шедевр.
  • Welcome drink – бокал вина, игристого, чая или кофе на ваш выбор для приятного старта вечера.
  • Творческая тусовка – яркое событие, где можно завести новых друзей и получить массу положительных эмоций.
  • Антуражное пространство – уютная обстановка ресторана идеально подходит для творчества и вдохновения.
  • Профессиональный фотосет – каждая группа участников получит красивые фотографии на память.
  • Все необходимые материалы – пакет для упаковки вашего мишки и одноразовый фартук (по запросу).

Погружение в искусство флюид-арт, возможность создать своего неповторимого мишку и вкусный ужин в ресторане – это идеальный вечер для всех, кто любит творчество и новые впечатления!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽

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17 февраля 2025 07:00
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