В других городах
Санкт-Петербург, 24 июля
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 31 июля
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 7 августа
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 14 августа
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 21 августа
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 28 августа
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 4 сентября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 11 сентября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 18 сентября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 25 сентября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 2 октября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 9 октября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 16 октября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 23 октября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 30 октября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
Санкт-Петербург, 6 ноября
Большая кухня
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж