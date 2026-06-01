В Санкт-Петербурге, в уютном ресторане Tillander, откроются двери для увлекательного мероприятия по росписи мишек Bearbricks в технике флюид-арт. Здесь вы сможете не только проявить свою креативность, но и провести время в компании единомышленников.
Занятие длится от 30 минут до 2-3 часов — в зависимости от сложности вашего дизайна. Вы сможете создать эксклюзивного мишку и насладиться вкусным ужином в атмосферном пространстве.
Это занятие идеально подойдет любителям искусства и творческих процессов, а также всем, кто хочет провести вечер в дружелюбной и поддерживающей обстановке. Присоединяйтесь и создайте свой индивидуальный мишку, который станет не только украшением, но и напоминанием о вашем увлечении.