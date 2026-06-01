Создайте своего уникального мишку в ресторане Tillander

В Санкт-Петербурге, в уютном ресторане Tillander, откроются двери для увлекательного мероприятия по росписи мишек Bearbricks в технике флюид-арт. Здесь вы сможете не только проявить свою креативность, но и провести время в компании единомышленников.

Информация о мероприятии

Занятие длится от 30 минут до 2-3 часов — в зависимости от сложности вашего дизайна. Вы сможете создать эксклюзивного мишку и насладиться вкусным ужином в атмосферном пространстве.

Что входит в билет?

Игрушка мишка размером 23 см из винила

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

Депозит на еду и напитки на 400 рублей на человека

Уникальная возможность познакомиться с новыми людьми

Антуражное пространство для творчества

Профессиональный фотосет в группах от 12 человек

Пакет для готовой картины

Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Для кого это мероприятие?

Это занятие идеально подойдет любителям искусства и творческих процессов, а также всем, кто хочет провести вечер в дружелюбной и поддерживающей обстановке. Присоединяйтесь и создайте свой индивидуальный мишку, который станет не только украшением, но и напоминанием о вашем увлечении.