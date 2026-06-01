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Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт
Киноафиша Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт

Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт

6+
Продолжительность 210 минут
Возраст 6+

О выставке

Создайте своего уникального мишку в ресторане Tillander

В Санкт-Петербурге, в уютном ресторане Tillander, откроются двери для увлекательного мероприятия по росписи мишек Bearbricks в технике флюид-арт. Здесь вы сможете не только проявить свою креативность, но и провести время в компании единомышленников.

Информация о мероприятии

Занятие длится от 30 минут до 2-3 часов — в зависимости от сложности вашего дизайна. Вы сможете создать эксклюзивного мишку и насладиться вкусным ужином в атмосферном пространстве.

Что входит в билет?

  • Игрушка мишка размером 23 см из винила
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Депозит на еду и напитки на 400 рублей на человека
  • Уникальная возможность познакомиться с новыми людьми
  • Антуражное пространство для творчества
  • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек
  • Пакет для готовой картины
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Для кого это мероприятие?

Это занятие идеально подойдет любителям искусства и творческих процессов, а также всем, кто хочет провести вечер в дружелюбной и поддерживающей обстановке. Присоединяйтесь и создайте свой индивидуальный мишку, который станет не только украшением, но и напоминанием о вашем увлечении.

Купить билет на выставка Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт

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В других городах
Июнь
Июль
5 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3500 ₽
12 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3500 ₽
19 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3500 ₽
26 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3500 ₽
3 июля пятница
19:00
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от 3500 ₽

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