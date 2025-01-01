Меню
Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт в ресторане Сплетни by Anna Asti
6+
О концерте/спектакле

Создайте своего эксклюзивного мишку в ресторане Сплетни by Anna Asti

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы не только создадите собственного мишку, но и насладитесь вкусным ужином в уютной обстановке!

Что вас ожидает?

  • Техника флюид арт: 30 минут увлекательного процесса.
  • Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа творчества.

Что входит в билет?

  • Игрушка мишка высотой 23 см из винила.
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц.
  • Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор.
  • Интересная и красочная атмосфера общения и знакомств.
  • Антуражное пространство, способствующее творчеству.
  • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек.
  • Специальный пакет для вашей картины.
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя).

Не упустите шанс!

Это идеальная возможность провести время с друзьями, раскрасить свой вечер уникальными моментами и создать что-то совершенно особенное. Приходите и погрузитесь в мир искусства и творчества!

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3500 ₽

