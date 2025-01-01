Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт в ресторане Сплетни by Anna Asti

Создайте своего эксклюзивного мишку в ресторане Сплетни by Anna Asti
Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы не только создадите собственного мишку, но и насладитесь вкусным ужином в уютной обстановке!
Что вас ожидает?
- Техника флюид арт: 30 минут увлекательного процесса.
- Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа творчества.
Что входит в билет?
- Игрушка мишка высотой 23 см из винила.
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц.
- Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор.
- Интересная и красочная атмосфера общения и знакомств.
- Антуражное пространство, способствующее творчеству.
- Профессиональный фотосет в группах от 12 человек.
- Специальный пакет для вашей картины.
- Одноразовый фартук (по запросу гостя).
Не упустите шанс!
Это идеальная возможность провести время с друзьями, раскрасить свой вечер уникальными моментами и создать что-то совершенно особенное. Приходите и погрузитесь в мир искусства и творчества!