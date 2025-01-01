Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт в ресторане Сплетни by Anna Asti

Создайте своего эксклюзивного мишку в ресторане Сплетни by Anna Asti

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы не только создадите собственного мишку, но и насладитесь вкусным ужином в уютной обстановке!

Что вас ожидает?

Техника флюид арт: 30 минут увлекательного процесса.

30 минут увлекательного процесса. Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа творчества.

Что входит в билет?

Игрушка мишка высотой 23 см из винила.

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц.

Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор.

Интересная и красочная атмосфера общения и знакомств.

Антуражное пространство, способствующее творчеству.

Профессиональный фотосет в группах от 12 человек.

Специальный пакет для вашей картины.

Одноразовый фартук (по запросу гостя).

Не упустите шанс!

Это идеальная возможность провести время с друзьями, раскрасить свой вечер уникальными моментами и создать что-то совершенно особенное. Приходите и погрузитесь в мир искусства и творчества!