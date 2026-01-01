Создайте своего уникального мишку в Сплетни Баре

Приглашаем вас на удивительный мастер-класс в ресторане Сплетни Бар под руководством талантливых художниц. Здесь вы сможете создать своего собственного мишку и украсить его по индивидуальному дизайну.

Детали мероприятия

Техника флюид арт: 30 минут

30 минут Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа

Что включает билет?

Игрушка-собачка 23 см из винила

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

Депозит 500 рублей на меню

Комфортное и креативное пространство для творчества

Профессиональный фотосет в группах от 12 человек

Пакет для картины

Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Это не только возможность проявить свои художественные таланты, но и отличное времяпрепровождение в компании новых друзей! Не упустите шанс провести вечер в уютной атмосфере, полное творчества и вдохновения.