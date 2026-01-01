Создайте своего уникального мишку в Сплетни Баре
Приглашаем вас на удивительный мастер-класс в ресторане Сплетни Бар под руководством талантливых художниц. Здесь вы сможете создать своего собственного мишку и украсить его по индивидуальному дизайну.
Детали мероприятия
- Техника флюид арт: 30 минут
- Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа
Что включает билет?
- Игрушка-собачка 23 см из винила
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
- Депозит 500 рублей на меню
- Комфортное и креативное пространство для творчества
- Профессиональный фотосет в группах от 12 человек
- Пакет для картины
- Одноразовый фартук (по запросу гостя)
Это не только возможность проявить свои художественные таланты, но и отличное времяпрепровождение в компании новых друзей! Не упустите шанс провести вечер в уютной атмосфере, полное творчества и вдохновения.