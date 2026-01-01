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Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт в ресторане Сплетни Бар Анны Асти
Киноафиша Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт в ресторане Сплетни Бар Анны Асти

Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт в ресторане Сплетни Бар Анны Асти

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте своего уникального мишку в Сплетни Баре

Приглашаем вас на удивительный мастер-класс в ресторане Сплетни Бар под руководством талантливых художниц. Здесь вы сможете создать своего собственного мишку и украсить его по индивидуальному дизайну.

Детали мероприятия

  • Техника флюид арт: 30 минут
  • Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа

Что включает билет?

  • Игрушка-собачка 23 см из винила
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Депозит 500 рублей на меню
  • Комфортное и креативное пространство для творчества
  • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек
  • Пакет для картины
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Это не только возможность проявить свои художественные таланты, но и отличное времяпрепровождение в компании новых друзей! Не упустите шанс провести вечер в уютной атмосфере, полное творчества и вдохновения.

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