Мастер-класс по росписи мишек в ресторане «Крыша 18»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по росписи мишек Bearbricks в технике флюид-арт! Это не просто занятие, а настоящая творческая встреча, которая пройдет в уютной атмосфере ресторана Крыша 18 с великолепным видом на город.

Что вас ждет на мастер-классе?

Длительность мероприятия: Флюид-арт — 30 минут Индивидуальная роспись — 2-3 часа

Что входит в билет: Эксклюзивная игрушка мишка (23 см, винил) Консультация и инструктаж от профессиональных художниц Welcome drink (бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор) Интересная и дружелюбная атмосфера Возможность завести новых друзей Антуражное пространство для творчества Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек) Пакет для картины Одноразовый фартук (по запросу)



Не упустите шанс!

Мастер-класс — это отличная возможность не только проявить свои творческие способности, но и провести время в компании единомышленников. Записывайтесь заранее, чтобы не пропустить это увлекательное событие!