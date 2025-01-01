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Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт с видом на Неву
Киноафиша Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт с видом на Неву

Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт с видом на Неву

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по росписи мишек в ресторане «Крыша 18»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по росписи мишек Bearbricks в технике флюид-арт! Это не просто занятие, а настоящая творческая встреча, которая пройдет в уютной атмосфере ресторана Крыша 18 с великолепным видом на город.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Длительность мероприятия:
    • Флюид-арт — 30 минут
    • Индивидуальная роспись — 2-3 часа
  • Что входит в билет:
    • Эксклюзивная игрушка мишка (23 см, винил)
    • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
    • Welcome drink (бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор)
    • Интересная и дружелюбная атмосфера
    • Возможность завести новых друзей
    • Антуражное пространство для творчества
    • Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек)
    • Пакет для картины
    • Одноразовый фартук (по запросу)

Не упустите шанс!

Мастер-класс — это отличная возможность не только проявить свои творческие способности, но и провести время в компании единомышленников. Записывайтесь заранее, чтобы не пропустить это увлекательное событие!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽

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