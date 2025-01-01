Арт-вечеринка в Петербурге

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете стать создателем собственного мишки! Это не только возможность проявить свои творческие способности, но и насладиться великолепным видом из окна ресторана F11 Sky Bar.

Детали мероприятия

Длительность: Флюид арт — 30 минут Индивидуальная роспись — 2-3 часа

Что входит в билет: Игрушка мишка из винила (высота 23 см) Консультация и инструктаж от профессиональных художниц Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор Интересная и красивая атмосфера для творчества и новые знакомства Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек) Пакет для готовой картины Одноразовый фартук (по запросу)



Почему стоит посетить?

Это мероприятие — отличная возможность не только окунуться в мир искусства, но и провести время в компании единомышленников. Вы сможете научиться новому и создать уникальный предмет, который станет прекрасным украшением вашего дома или подарком для близких. Уникальная атмосфера F11 Sky Bar добавит особого шарма вашему вечеру!

Не упустите шанс стать частью этого творческого процесса! Ждем вас на нашем мероприятии!