Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни by Anna Asti

Создаем игрушку Лабубу в ресторане Сплетни by Anna Asti

Длительность мероприятия:

Техника флюид арт: 30 мин

Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа

Что входит в билет:

Игрушка Лабубу (18 см из винила)

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

Welcome drink (бокал вина, игристого, чая или кофе на выбор)

Интересная и красивая тусовка, возможность завести новых друзей

Антуражное пространство для творчества

Профессиональный фотосет в группах от 12 человек

Пакет для картины

Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Не упустите шанс окунуться в мир творчества и создать свою уникальную игрушку Лабубу! Мероприятие пройдет в уютной атмосфере ресторана Сплетни by Anna Asti, где профессиональные художницы помогут вам раскрыть свои таланты.

Вы сможете не только поработать над своим шедевром, но и насладиться теплом общения с единомышленниками. Все участники получат невероятные эмоции и атмосферу творчества. Будьте готовы к фотосессии, чтобы запечатлеть каждый момент вашего творчества!

Приходите сами и приглашайте друзей — это отличный способ провести вечер, объединяя искусство и радость совместного творчества.