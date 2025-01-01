Меню
Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни by Anna Asti
Киноафиша Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни by Anna Asti

Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни by Anna Asti

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создаем игрушку Лабубу в ресторане Сплетни by Anna Asti

Длительность мероприятия:

  • Техника флюид арт: 30 мин
  • Роспись в индивидуальном дизайне: 2-3 часа

Что входит в билет:

  • Игрушка Лабубу (18 см из винила)
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Welcome drink (бокал вина, игристого, чая или кофе на выбор)
  • Интересная и красивая тусовка, возможность завести новых друзей
  • Антуражное пространство для творчества
  • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек
  • Пакет для картины
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Не упустите шанс окунуться в мир творчества и создать свою уникальную игрушку Лабубу! Мероприятие пройдет в уютной атмосфере ресторана Сплетни by Anna Asti, где профессиональные художницы помогут вам раскрыть свои таланты.

Вы сможете не только поработать над своим шедевром, но и насладиться теплом общения с единомышленниками. Все участники получат невероятные эмоции и атмосферу творчества. Будьте готовы к фотосессии, чтобы запечатлеть каждый момент вашего творчества!

Приходите сами и приглашайте друзей — это отличный способ провести вечер, объединяя искусство и радость совместного творчества.

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3800 ₽

