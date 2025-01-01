Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни by Anna Asti

Длительность мероприятия:
Не упустите шанс окунуться в мир творчества и создать свою уникальную игрушку Лабубу! Мероприятие пройдет в уютной атмосфере ресторана Сплетни by Anna Asti, где профессиональные художницы помогут вам раскрыть свои таланты.
Вы сможете не только поработать над своим шедевром, но и насладиться теплом общения с единомышленниками. Все участники получат невероятные эмоции и атмосферу творчества. Будьте готовы к фотосессии, чтобы запечатлеть каждый момент вашего творчества!
Приходите сами и приглашайте друзей — это отличный способ провести вечер, объединяя искусство и радость совместного творчества.