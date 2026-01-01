Создайте свою уникальную игрушку Лабубу в ресторане Анны Асти
Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, где каждый сможет создать свою собственную игрушку Лабубу! Это идеальное время для креативного вечера с друзьями и возможностью раскрыть свои художественные таланты.
Что вас ждет?
- Техника флюид арт: Занятие длится всего 30 минут, но оставит множество ярких впечатлений.
- Индивидуальная роспись: От 2 до 3 часов вы будете работать над дизайном своей игрушки, создавая что-то уникальное.
Что входит в билет?
- Виниловая игрушка Лабубу высотой 18 см.
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц, которые помогут вам на каждом этапе.
- Депозит на меню в размере 500 рублей.
- Интересная атмосфера, много новых друзей и творческий настрой.
- Антуражное пространство для творчества, где можно не только создавать, но и наслаждаться общением.
- Профессиональный фотосет в группах от 12 человек для того, чтобы сохранить воспоминания о твоем творении.
- Пакет для картины, чтобы легко забрать с собой свое произведение искусства.
- По запросу гостя предоставляется одноразовый фартук для комфортной работы.
Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Соберите команду друзей или приходите сами — творческий процесс ждет вас!