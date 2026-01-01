Создайте свою уникальную игрушку Лабубу в ресторане Анны Асти

Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, где каждый сможет создать свою собственную игрушку Лабубу! Это идеальное время для креативного вечера с друзьями и возможностью раскрыть свои художественные таланты.

Что вас ждет?

Техника флюид арт: Занятие длится всего 30 минут, но оставит множество ярких впечатлений.

Занятие длится всего 30 минут, но оставит множество ярких впечатлений. Индивидуальная роспись: От 2 до 3 часов вы будете работать над дизайном своей игрушки, создавая что-то уникальное.

Что входит в билет?

Виниловая игрушка Лабубу высотой 18 см.

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц, которые помогут вам на каждом этапе.

Депозит на меню в размере 500 рублей.

Интересная атмосфера, много новых друзей и творческий настрой.

Антуражное пространство для творчества, где можно не только создавать, но и наслаждаться общением.

Профессиональный фотосет в группах от 12 человек для того, чтобы сохранить воспоминания о твоем творении.

Пакет для картины, чтобы легко забрать с собой свое произведение искусства.

По запросу гостя предоставляется одноразовый фартук для комфортной работы.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Соберите команду друзей или приходите сами — творческий процесс ждет вас!