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Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни Бар Анны Асти от Артвайбс
Киноафиша Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни Бар Анны Асти от Артвайбс

Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни Бар Анны Асти от Артвайбс

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте свою уникальную игрушку Лабубу в ресторане Анны Асти

Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, где каждый сможет создать свою собственную игрушку Лабубу! Это идеальное время для креативного вечера с друзьями и возможностью раскрыть свои художественные таланты.

Что вас ждет?

  • Техника флюид арт: Занятие длится всего 30 минут, но оставит множество ярких впечатлений.
  • Индивидуальная роспись: От 2 до 3 часов вы будете работать над дизайном своей игрушки, создавая что-то уникальное.

Что входит в билет?

  • Виниловая игрушка Лабубу высотой 18 см.
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц, которые помогут вам на каждом этапе.
  • Депозит на меню в размере 500 рублей.
  • Интересная атмосфера, много новых друзей и творческий настрой.
  • Антуражное пространство для творчества, где можно не только создавать, но и наслаждаться общением.
  • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек для того, чтобы сохранить воспоминания о твоем творении.
  • Пакет для картины, чтобы легко забрать с собой свое произведение искусства.
  • По запросу гостя предоставляется одноразовый фартук для комфортной работы.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Соберите команду друзей или приходите сами — творческий процесс ждет вас!

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