Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс

Создание эксклюзивной игрушки Лабубу в ресторане Tillander

Приглашаем вас стать частью уникального творческого мероприятия в ресторане Tillander, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга. Здесь вы сможете создать свою собственную игрушку Лабубу и провести время в атмосфере вдохновения и дружеского общения.

Что вас ждет?

Длительность мероприятия: флюид арт – 30 минут , роспись игрушки в индивидуальном дизайне – 2-3 часа .

, . Всё включено: Игрушка Лабуба размером 18 см из винила. Консультация и инструктаж от профессиональных художниц. Welcome drink на выбор (бокал вина, игристого, чай или кофе). Увлекательное общение в дружеской компании и возможность завести новых друзей. Антуражное пространство для вашего творчества. Профессиональный фотосет в группах от 12 человек. Пакет для картины. Одноразовый фартук (по запросу).



Флюид арт и индивидуальный дизайн

Флюид арт – это увлекательно и необычно! Вы сможете сами смешивать краски и наблюдать, как они образуют уникальные узоры на поверхности вашей игрушки. Это отличный способ выпустить креатив и попробовать что-то новое!

Место проведения

Ресторан Tillander – это не только место с великолепной кухней, но и стильное пространство, идеально подходящее для креативных мероприятий. Здесь царит атмосфера вдохновения, что делает создание игрушки еще более увлекательным.

Не упустите возможность погрузиться в мир творчества и веселья! Ждем вас на нашем мероприятии!