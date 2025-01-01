Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс

Меню
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создание эксклюзивной игрушки Лабубу в ресторане Tillander

Приглашаем вас стать частью уникального творческого мероприятия в ресторане Tillander, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга. Здесь вы сможете создать свою собственную игрушку Лабубу и провести время в атмосфере вдохновения и дружеского общения.

Что вас ждет?

  • Длительность мероприятия: флюид арт – 30 минут, роспись игрушки в индивидуальном дизайне – 2-3 часа.
  • Всё включено:
    • Игрушка Лабуба размером 18 см из винила.
    • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц.
    • Welcome drink на выбор (бокал вина, игристого, чай или кофе).
    • Увлекательное общение в дружеской компании и возможность завести новых друзей.
    • Антуражное пространство для вашего творчества.
    • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек.
    • Пакет для картины.
    • Одноразовый фартук (по запросу).

Флюид арт и индивидуальный дизайн

Флюид арт – это увлекательно и необычно! Вы сможете сами смешивать краски и наблюдать, как они образуют уникальные узоры на поверхности вашей игрушки. Это отличный способ выпустить креатив и попробовать что-то новое!

Место проведения

Ресторан Tillander – это не только место с великолепной кухней, но и стильное пространство, идеально подходящее для креативных мероприятий. Здесь царит атмосфера вдохновения, что делает создание игрушки еще более увлекательным.

Не упустите возможность погрузиться в мир творчества и веселья! Ждем вас на нашем мероприятии!

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽

