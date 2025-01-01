Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс

Приглашаем вас стать частью уникального творческого мероприятия в ресторане Tillander, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга. Здесь вы сможете создать свою собственную игрушку Лабубу и провести время в атмосфере вдохновения и дружеского общения.
Флюид арт – это увлекательно и необычно! Вы сможете сами смешивать краски и наблюдать, как они образуют уникальные узоры на поверхности вашей игрушки. Это отличный способ выпустить креатив и попробовать что-то новое!
Ресторан Tillander – это не только место с великолепной кухней, но и стильное пространство, идеально подходящее для креативных мероприятий. Здесь царит атмосфера вдохновения, что делает создание игрушки еще более увлекательным.
Не упустите возможность погрузиться в мир творчества и веселья! Ждем вас на нашем мероприятии!