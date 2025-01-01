Роспись игрушки Лабубу с видом на Исакий от Артвайбс

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою эксклюзивную игрушку Лабубу и насладиться потрясающим видом из окна стильного ресторана F11 Sky Bar.
На встрече вы познакомитесь с техникой флюид арт, которая позволит вам проявить творческий подход к созданию игрушки. В программе мероприятия:
Каждый участник получит:
Не упустите возможность создать что-то уникальное собственными руками и насладиться атмосферой творчества в кругу единомышленников. Мероприятие станет отличным способом провести время в дружеской обстановке.
Ждем вас на этом незабываемом и вдохновляющем событии!