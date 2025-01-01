Меню
Роспись игрушки Лабубу с видом на Исакий от Артвайбс
Роспись игрушки Лабубу с видом на Исакий от Артвайбс

Роспись игрушки Лабубу с видом на Исакий от Артвайбс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создайте свою игрушку Лабубу в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою эксклюзивную игрушку Лабубу и насладиться потрясающим видом из окна стильного ресторана F11 Sky Bar.

О мероприятии

На встрече вы познакомитесь с техникой флюид арт, которая позволит вам проявить творческий подход к созданию игрушки. В программе мероприятия:

  • Флюид арт — 30 минут творческого процесса;
  • Индивидуальная роспись — 2-3 часа увлекательного творчества;

Что входит в билет?

Каждый участник получит:

  • Игрушку Лабубу 18 см из качественного винила;
  • Консультацию и инструктаж от профессиональных художниц;
  • Welcome drink— бокал вина, игристого, чая или кофе на выбор;
  • Интересное общение с новыми друзьями в креативной атмосфере;
  • Антуражное пространство для вашего творчества;
  • Профессиональный фотосет в группах начиная с 12 человек;
  • Пакет для вашей картины;
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя).

Дополнительная информация

Не упустите возможность создать что-то уникальное собственными руками и насладиться атмосферой творчества в кругу единомышленников. Мероприятие станет отличным способом провести время в дружеской обстановке.

Ждем вас на этом незабываемом и вдохновляющем событии!

Октябрь
Ноябрь
5 октября воскресенье
14:00
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
от 3800 ₽
12 октября воскресенье
14:00
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
от 3800 ₽
19 октября воскресенье
14:00
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
от 3800 ₽
26 октября воскресенье
14:00
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
от 3800 ₽
2 ноября воскресенье
14:00
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
от 3800 ₽

