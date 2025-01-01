Роспись игрушки Лабубу с видом на Исакий от Артвайбс

Создайте свою игрушку Лабубу в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою эксклюзивную игрушку Лабубу и насладиться потрясающим видом из окна стильного ресторана F11 Sky Bar.

О мероприятии

На встрече вы познакомитесь с техникой флюид арт, которая позволит вам проявить творческий подход к созданию игрушки. В программе мероприятия:

Флюид арт — 30 минут творческого процесса;

— 30 минут творческого процесса; Индивидуальная роспись — 2-3 часа увлекательного творчества;

Что входит в билет?

Каждый участник получит:

Игрушку Лабубу 18 см из качественного винила;

Консультацию и инструктаж от профессиональных художниц;

Welcome drink— бокал вина, игристого, чая или кофе на выбор;

Интересное общение с новыми друзьями в креативной атмосфере;

Антуражное пространство для вашего творчества;

Профессиональный фотосет в группах начиная с 12 человек;

Пакет для вашей картины;

Одноразовый фартук (по запросу гостя).

Дополнительная информация

Не упустите возможность создать что-то уникальное собственными руками и насладиться атмосферой творчества в кругу единомышленников. Мероприятие станет отличным способом провести время в дружеской обстановке.

Ждем вас на этом незабываемом и вдохновляющем событии!