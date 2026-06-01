Создаем свою эксклюзивную игрушку Лабубу в ресторане Tillander в самом центре Петербурга



Длительность мероприятия:

• В технике флюид арт — 30 мин,

• Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа



Что входит в билет?

• Игрушка Лабубу 18 см из винила

• Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

• Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор)

• Интересная и красивая тусовка и много новых друзей

• Антуражное пространство для творчества

• Профессиональный фотосет в группах от 12 чел

• Пакет для картины

• Фартук одноразовый (по запросу гостя)