Создаем свою эксклюзивную игрушку Лабубу в ресторане Tillander в самом центре Петербурга
Длительность мероприятия:
• В технике флюид арт — 30 мин,
• Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа
Что входит в билет?
• Игрушка Лабубу 18 см из винила
• Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
• Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор)
• Интересная и красивая тусовка и много новых друзей
• Антуражное пространство для творчества
• Профессиональный фотосет в группах от 12 чел
• Пакет для картины
• Фартук одноразовый (по запросу гостя)