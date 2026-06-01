Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роспись игрушки Лабубу от Артвайбс
Киноафиша Роспись игрушки Лабубу от Артвайбс

Роспись игрушки Лабубу от Артвайбс

6+
Возраст 6+

О выставке

Создаем свою эксклюзивную игрушку Лабубу в ресторане Tillander в самом центре Петербурга

Длительность мероприятия:
• В технике флюид арт — 30 мин,
• Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа

Что входит в билет?
• Игрушка Лабубу 18 см из винила
• Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
• Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор)
• Интересная и красивая тусовка и много новых друзей
• Антуражное пространство для творчества
• Профессиональный фотосет в группах от 12 чел
• Пакет для картины
• Фартук одноразовый (по запросу гостя)

Купить билет на выставка Роспись игрушки Лабубу от Артвайбс

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
5 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
12 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
19 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
26 июня пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
3 июля пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия в особняк Кшесинской
6+
Экскурсия

Экскурсия в особняк Кшесинской

7 июня в 12:00 Особняк Кшесинской
Билеты
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный

Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия

3 июня в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1995 ₽
Экскурсия в дом Ученых (Владимирский дворец)
6+
Экскурсия

Экскурсия в дом Ученых (Владимирский дворец)

26 июня в 14:40 Дом ученых им. Горького РАН
от 1400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше