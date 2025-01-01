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Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова
Киноафиша Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова

Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовая классика от Рональда Бейкера

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который пройдет в рамках нового спектакля с участием талантливого трубача и вокалиста Рональда Бейкера. Этот вечер обещает стать настоящим праздником джазовой музыки и не только!

О спектакле

Рональд Бейкер – известный музыкант, который завоевал признание на международной сцене благодаря своему неповторимому стилю и мастерству исполнения. В этом спектакле он представит лучшие композиции из джазового репертуара, а также исполнит оригинальные произведения, которые порадуют даже самых взыскательных зрителей.

Что вас ждет?

Зрители смогут насладиться живым исполнением джазовых стандартов, а также погрузиться в атмосферу импровизации, которая является неотъемлемой частью джазовой музыки. Бейкер будет выступать в сопровождении трио талантливых музыкантов, которые добавят ярких красок в каждую ноту.

Интересные факты

  • Рональд Бейкер выступал на одной сцене с такими легендами, как Херби Хэнкок и Тони Беннетт.
  • Его стиль сочетает элементы как классического, так и современного джаза, что делает его выступления уникальными.
  • Спектакль пройдет в уютной атмосфере, что позволит зрителям близко познакомиться с музыкантами и их творчеством.

Не пропустите!

Этот вечер станет отличной возможностью для всех любителей джаза насладиться живой музыкой и зарядиться позитивной энергией. Приходите и погрузитесь в мир джазовой классики вместе с Рональдом Бейкером и его трио!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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