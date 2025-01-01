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Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова. Классика джаза
Киноафиша Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова. Классика джаза

Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова. Классика джаза

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческий вечер с Рональдом Бейкером

В этом месяце у вас есть уникальная возможность окунуться в мир джаза и блюза на спектакле с участием выдающегося трубача и вокалиста Рональда Бейкера. Этот талантливый музыкант, родом из США, стал известен на французской музыкальной сцене благодаря своему квинтету, который носит его имя.

Неповторимый стиль и энергия

Рональд Бейкер окончил консерваторию в Оберлине (Огайо) и в 1992 году переехал во Францию, где быстро завоевал популярность. Его музыка отличается невероятной энергетикой и умением сочетать замысловатые джазовые композиции с меланхоличными блюзовыми мелодиями. Также стоит отметить, что Бейкер обладает великолепным вокалом, что делает его выступления еще более запоминающимися.

Музыкальные влияния и достижения

Квинтет Рональда выпустил семь альбомов авторской музыки, в которых можно услышать влияние таких мастеров, как Хорас Сильвер и другие классические джазмены. Бейкер успешно интерпретирует их стиль, добавляя современные мотивы, что делает его музыку уникальной и актуальной.

Не пропустите!

Если вы цените качественную музыку и хотите насладиться живым выступлением, приходите на концерт Рональда Бейкера. Это отличный шанс погрузиться в атмосферу джаза и блюза, а также открыть для себя новые музыкальные горизонты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 августа
Дом Сивре Самара, Степана Разина, 128, отель «Дом Сивре»
20:00 от 1600 ₽

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