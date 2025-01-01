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Ronald Baker и Алексей Черемизов. Джазовый концерт
Киноафиша Ronald Baker и Алексей Черемизов. Джазовый концерт

Ronald Baker и Алексей Черемизов. Джазовый концерт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зажигательное джазовое шоу с Рональдом Бэйкером

Трубач Рональд Бэйкер (Ronald Baker) — выдающаяся фигура на джазовой сцене, известный своей уникальной энергетикой и талантом соединять сложные джазовые композиции с меланхолией блюза. В этом сезоне он возвращается на сцену с захватывающим новым проектом, который не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Краткая биография

Рональд Бэйкер родился в США и окончил консерваторию в Оберлине (Огайо). В 1992 году он переехал во Францию, где быстро завоевал популярность, создав одноименный квинтет. За свою карьеру музыкант выпустил 7 сольных альбомов, которые заняли высокие позиции в чартах «Лучшие альбомы современного джаза».

Музыкальный стиль и влияние

В своем творчестве Рон Бэйкер вдохновляется произведениями таких мастеров, как Хорас Сильвер и классические джазмены, успешно смешивая их стиль с современными мотивами. Его музыка — это живое искусство импровизации, которое делает каждое выступление уникальным. Рон Бэйкер также является выдающимся вокалистом, и его исполнение известного хита «Gee Baby, Ain't I Good To You?» стало эталоном джазового блюза.

Уникальность и достижения

Рон Бэйкер принял участие в записи более 50 альбомов, и его работы отмечены высоким признанием как критиков, так и публики. Он продолжает гастролировать по всему миру, создавая завораживающий поток музыки с помощью своего голоса, дыхания и движений тела.

Цитаты

Рон Бэйкер сам о себе говорит: «Джаз необыкновенно прекрасен, потому что отличается от других жанров музыки одним важным элементом — возможностью импровизации, благодаря чему каждый миг становится уникальным». Это утверждение подчеркивает философию его творчества и его подход к музыке.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Подробности о концерте и билетах можно узнать на сайте театра.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 30 ноября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 1600 ₽

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