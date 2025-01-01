Меню
Ромул Великий
Киноафиша Ромул Великий

Спектакль Ромул Великий

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Новая версия крушения Великой Империи

«Повелитель хорошо накрытого стола и мягкой постели! Здравствуй, Цезарь кур и гений кладки яиц! Мир тебе, кого солдаты величают Ромул Малый!» — Фридрих Дюрренматт, «Ромул Великий».

История последнего императора Рима — Ромула Августула. Многолетняя и всемогущая империя рушится, а заботы императора заключаются лишь в его курах. Бюрократическая система прогнила, сограждан волнует только их личный комфорт, а воинственные германцы уже на подходе. Жена Ромула, Юлия, стремится сохранить былое счастье, но безуспешно.

Гротеск и актуальность темы

Главный герой — это не исторический персонаж, а гротеск, острый и точный юмор, который бьет наотмашь, поражая своей актуальностью. Клинок — слово, а не действие. Философ-эстет Дюрренматт и режиссер-романтик Олег Леушин предлагают свою версию крушения Империи, отражая в спектакле глубокие и беспощадные истины о власти и человечности.

 

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Олег Леушин
Карина Дымонт
Ксения Ефремова
Андрей Санников
Денис Нагретдинов

7 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Ромул Великий Ромул Великий Ромул Великий Ромул Великий Ромул Великий Ромул Великий

