Спектакль «Ромул Великий» по Ф. Дюрренматту — комедия о падении империи на сцене Театра на Юго-западе

Приглашаем вас на спектакль «Ромул Великий», где в центре внимания оказывается последний император Рима — Ромул Августул. Эта комедия, написанная Фридрихом Дюрренматтом, погружает зрителей в мир, где многолетняя и всемогущая империя рушится, а главного героя заботят лишь его куры.

Сюжет и атмосфера

Режиссер Олег Леушин и философ-эстет Дюрренматт предлагают уникальную интерпретацию крушения Римской империи. Бюрократическая система, как водится, прогнила, а сограждан волнует лишь их личный комфорт. Воинственные германцы приближаются к границам, но вместо героических сражений мы видим, как Ромул и его жена Юлия стремятся сохранить былое счастье, что оказывается тщетным.

Гротескный юмор

Главный герой — не просто историческая фигура, а гротескный образ, наполненный острым и точным юмором. Его слова становятся клинком, который бьет наотмашь и поражает своей актуальностью. Комедия Дюрренматта остается резонирующей и сегодня, поднимая вопросы о власти, ответственности и человеческой природе.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе элементы комедии и глубоких философских размышлений. «Ромул Великий» — это не просто театральное представление, а возможность задуматься о судьбе общества и каждого из нас.