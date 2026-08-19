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Роммуло Вьейра Консейсан. Пространственный сдвиг
Киноафиша Роммуло Вьейра Консейсан. Пространственный сдвиг

Роммуло Вьейра Консейсан. Пространственный сдвиг

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О выставке

Инсталляция Роммуло Вьейра Консейсана в Санкт-Петербурге

На площади у западного фасада Музейно-выставочного комплекса «Манеж» открывается масштабная инсталляция бразильского художника Роммуло Вьейра Консейсана под названием «Пространственный сдвиг». Это уникальный проект был создан специально для Манежа и представляет собой лабиринт из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки, формы которой напоминают ограды в центре Санкт-Петербурга.

Инсталляция задает ритм отражения, цвета и структуры, благодаря которым привычное пространство преображается. Зрители смогут наблюдать, как цвета накладываются друг на друга, а изгибы конструкции контрастируют с рациональной упорядоченностью архитектуры города. Площадь у Манежа становится не просто пространством, а местом встречи тела, формы, света и цвета, где акт ходьбы превращается в акт осмысления.

Концепция и философия работы

По словам художника, основная идея работы заключается в его давнем интересе к тому, как геометрия может одновременно упорядочить и дестабилизировать восприятие. Изгибы лабиринта вступают в противоречие с традиционным порядком решетки. Инсталляция использует основные цвета и модули, перекликаясь с визуальным языком модернизма и русского конструктивизма, но в то же время отвергает их утопическую ясность, созидая множество смыслов и искажений.

Контраст с исторической архитектурой

Размещенная в сердце Санкт-Петербурга, инсталляция «Пространственный сдвиг» вступает в диалог с окружающей архитектурой и исторической атмосферой города. Яркие цвета лабиринта создают резкий контраст с приглушенной палитрой фасадов монументальных зданий, усиливая взаимодействие между современным искусством и историческим наследием.

Скульптура «Под фундаментом»

Дополнит паблик-арт «Пространственный сдвиг» еще одна работа Роммуло — скульптура «Под фундаментом», которая разместится в атриуме «Гранд Отеля Европа», в кафе «Мезонин». Эта конструкция состоит из двух керамических сосудов, переосмысленных в алюминии — современном материале, связанном с массовым производством и эксплуатацией ресурсов. В основании скульптуры находится форма, вдохновленная португальской керамикой XVI века, что делает ее особенно актуальной для обсуждения постколониальных тем.

Так, скульптура предлагает зрителям задуматься о политических и исторических переплетениях, сформировавших Бразилию и страны Глобального Юга, и проанализировать, как исторические иерархии можно переосмыслить в современном контексте.

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4 сентября пятница
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5 сентября суббота
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22 сентября вторник
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09:00
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