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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

6+
Режиссер Елизавета Меньшикова, Павел Элькин
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре

Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского приглашает зрителей на новый спектакль «Ромео и Джульетта», созданный в уникальном сотрудничестве с Балтийским симфоническим оркестром. Это представление объединяет великолепную музыку Петра Ильича Чайковского и бессмертные строки Вильяма Шекспира, рассказывая о трагической любви двух юных влюбленных.

Для создания спектакля использованы музыкальные фрагменты из величайших произведений Чайковского, включая:

  • Симфония №6
  • Сюита №3
  • «Итальянское Каприччио»
  • Концерт для скрипки с оркестром
  • «Увертюра-Фантазия Ромео и Джульетта»

Творческая концепция

Основная идея постановки заключается в том, чтобы соединить волшебные мелодии Чайковского с лирической историей Шекспира. Это делает спектакль эмоционально насыщенным и визуально привлекательным, позволяя зрителям погрузиться в мир любви, страсти и трагедии.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории о Ромео и Джульетте, которая продолжает волновать сердца зрителей на протяжении веков!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:30

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