Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая интерпретация классики Шекспира

Разве может что-либо встать на пути любви? Уильям Шекспир утверждает, что нет. Даже если речь идёт о любви, произрастающей вопреки вражде. В новом спектакле, поставленном режиссёром Константином Солдатовым, столкнутся не только два враждующих клана — Монтекки и Капулетти — но и две эпохи, два противоположных мировоззрения.

Идея, преисполненная современности

Режиссёр расширяет классическую идею о необходимости высшей силы, способной спасти и примирить. Непоколебимая, чистая и искренняя любовь, о которой рассказывает Шекспир, живёт во все времена и присуща всем поколениям. История о молодых влюблённых Ромео и Джульетте становится эклектичной картиной мира: объемной, непредсказуемой и будоражащей.

Музыка и поэзия в спектакле

Полёт над сюжетом Шекспира происходит через романтический перевод Бориса Пастернака, что добавляет глубины и современности. Экспериментальные попытки режиссёра создать собственный подстрочник пьесы делают спектакль понятным и близким сегодняшнему зрителю.

Не пропустите!

Этот спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона. Приглашаем вас погрузиться в мир шекспировской поэзии и вечной любви на нашем сценическом пространстве!

Режиссер
Константин Солдатов
В ролях
Юлия Романцова
Мария Грачева
Андрей Соломыков
Виталий Борисов
Георгий Хадышьян

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Краснодар, 9 ноября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 400 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

