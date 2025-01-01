Спектакль Ромео и Джульетта

Новая интерпретация классики Шекспира

Разве может что-либо встать на пути любви? Уильям Шекспир утверждает, что нет. Даже если речь идёт о любви, произрастающей вопреки вражде. В новом спектакле, поставленном режиссёром Константином Солдатовым, столкнутся не только два враждующих клана — Монтекки и Капулетти — но и две эпохи, два противоположных мировоззрения.

Идея, преисполненная современности

Режиссёр расширяет классическую идею о необходимости высшей силы, способной спасти и примирить. Непоколебимая, чистая и искренняя любовь, о которой рассказывает Шекспир, живёт во все времена и присуща всем поколениям. История о молодых влюблённых Ромео и Джульетте становится эклектичной картиной мира: объемной, непредсказуемой и будоражащей.

Музыка и поэзия в спектакле

Полёт над сюжетом Шекспира происходит через романтический перевод Бориса Пастернака, что добавляет глубины и современности. Экспериментальные попытки режиссёра создать собственный подстрочник пьесы делают спектакль понятным и близким сегодняшнему зрителю.

