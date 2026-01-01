Новосибирский государственный театральный институт приглашает зрителей на спектакль по знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Это классическое произведение о любви, страсти и судьбе, которое прошло испытание временем, будет представлено студентами 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» и «Режиссер драмы» под руководством мастера С.Н. Афанасьева.
Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся. Студенты, которые исполняют главные роли, уже успели продемонстрировать свои таланты на других сценах, и теперь у них есть возможность воплотить на сцене страстную и трагичную историю Ромео и Джульетты.
Погрузитесь в мир романтики и трагедии, откройте для себя новые грани вечной истории о Ромео и Джульетте в исполнении талантливых студентов!