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Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Учебный театр Новосибирского театрального института 16+
Режиссер Сергей Афанасьев
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О спектакле

Трагедия любви: "Ромео и Джульетта" в Новосибирском театральном институте

Новосибирский государственный театральный институт приглашает зрителей на спектакль по знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Это классическое произведение о любви, страсти и судьбе, которое прошло испытание временем, будет представлено студентами 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» и «Режиссер драмы» под руководством мастера С.Н. Афанасьева.

О спектакле

Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся. Студенты, которые исполняют главные роли, уже успели продемонстрировать свои таланты на других сценах, и теперь у них есть возможность воплотить на сцене страстную и трагичную историю Ромео и Джульетты.

Интересные факты

  • «Ромео и Джульетта» была написана в конце 16 века и до сих пор привлекает внимание театров по всему миру.
  • Произведение было адаптировано в множество форматов, включая балет, оперу и кино.
  • Спектакль в Новосибирске станет уникальной возможностью увидеть, как молодые артисты интерпретируют классические роли в современном контексте.

Погрузитесь в мир романтики и трагедии, откройте для себя новые грани вечной истории о Ромео и Джульетте в исполнении талантливых студентов!

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