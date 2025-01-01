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Ромео и Джульетта
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Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Красивый и немногословный спектакль о жесткости и о любви
Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Арно Бернар
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Опера Шарля Гуно «Ромео и Джульетта»: лирическая драма на сцене

Опера Ромео и Джульетта (1867) Шарля Гуно стала одним из ярких произведений в оперном искусстве и одним из лучших воплощений трагедии Шекспира. Главный акцент сочинения – «драма через лирику» (Михаил Мугинштейн), где вражда семей уходит на второй план, а сама история любви становится центром произведения. Это выделяет оперу среди других интерпретаций классической трагедии.

Лирическая опера как новое направление
В этой опере, как и в Фаусте, Гуно заложил основы нового направления в оперном искусстве второй половины XIX века — лирической оперы (drame lyrique). В произведении важную роль играют монологи и дуэты главных героев, которые раскрывают всю историю их отношений. Это один из основных элементов драматургии, позволяющий глубже понять характеры персонажей и их переживания.

Ставилось нечасто: российская история постановок
В России опера ставилась нечасто. Этапным событием стал спектакль в Большом театре в 1941 году, с возобновлением в 1945 году. В этих постановках блистал лучший русский Ромео Сергей Лемешев. Эти исполнения оставили яркое впечатление в истории российской оперной сцены.

Новая постановка в Новой Опере
В 2014 году Новой Опере была представлена первая в России за 40 лет постановка Ромео и Джульетты. Режиссером стал французский художник и сценограф Арно Бернар, известный своими работами в Михайловском театре. Музыкальный руководитель спектакля – приглашенный дирижер Фабио Мастранджело. Концертное исполнение оперы состоялось в рамках Крещенского фестиваля 17 января 2014 года, став значимым культурным событием для российской публики.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 мая
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽
12 мая
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

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