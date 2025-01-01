Спектакль Ромео и Джульетта

Опера Шарля Гуно «Ромео и Джульетта»: лирическая драма на сцене

Опера Ромео и Джульетта (1867) Шарля Гуно стала одним из ярких произведений в оперном искусстве и одним из лучших воплощений трагедии Шекспира. Главный акцент сочинения – «драма через лирику» (Михаил Мугинштейн), где вражда семей уходит на второй план, а сама история любви становится центром произведения. Это выделяет оперу среди других интерпретаций классической трагедии.

Лирическая опера как новое направление

В этой опере, как и в Фаусте, Гуно заложил основы нового направления в оперном искусстве второй половины XIX века — лирической оперы (drame lyrique). В произведении важную роль играют монологи и дуэты главных героев, которые раскрывают всю историю их отношений. Это один из основных элементов драматургии, позволяющий глубже понять характеры персонажей и их переживания.

Ставилось нечасто: российская история постановок

В России опера ставилась нечасто. Этапным событием стал спектакль в Большом театре в 1941 году, с возобновлением в 1945 году. В этих постановках блистал лучший русский Ромео Сергей Лемешев. Эти исполнения оставили яркое впечатление в истории российской оперной сцены.

Новая постановка в Новой Опере

В 2014 году Новой Опере была представлена первая в России за 40 лет постановка Ромео и Джульетты. Режиссером стал французский художник и сценограф Арно Бернар, известный своими работами в Михайловском театре. Музыкальный руководитель спектакля – приглашенный дирижер Фабио Мастранджело. Концертное исполнение оперы состоялось в рамках Крещенского фестиваля 17 января 2014 года, став значимым культурным событием для российской публики.