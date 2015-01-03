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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Современный взгляд на Шекспировскую легенду любви

В новой постановке классической шекспировской драмы «Ромео и Джульетта» режиссёр Александр Морфов переосмысливает культовую историю любви, создавая спектакль, который перекликается с реалиями современной молодёжи — поколения YouTube и социальных сетей. На первый план выходят темы бунта, поиска свободы и желания идти против общественных норм, знакомые как шекспировским героям, так и сегодняшним подросткам.

О постановке

Эта версия «Ромео и Джульетты» — это не просто история любви, но и рассказ о подростковой влюбленности во всей её сложности и контрастах. Здесь всё смешивается — высокое с низким, комическое с трагическим, возвышенное с приземлённым. Режиссёр Морфов делает акцент на том, что близко молодёжи, избегающей строгих рамок и предпочитающей яркость и динамику. Такой подход делает спектакль созвучным настроениям и взглядам сегодняшнего поколения.

Язык и стиль

Александр Морфов стремится к максимальной смысловой точности и искренности, отказываясь от излишнего литературного пафоса. Очищая текст от традиционных обработок, режиссёр приближает зрителей к сути шекспировской поэзии, освобождая её от условностей. Это помогает зрителям увидеть в классике свою собственную историю о поиске настоящей любви и свободе от стереотипов.

Режиссер
Александр Морфов
В ролях
Дмитрий Ткаченко
Анна Слынько
Олег Сенченко
Федор Федотов
Иван Стрюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 550 ₽

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