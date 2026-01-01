«Ромео и Джульетта» — классика Шекспира в новом прочтении

Спектакль «Ромео и Джульетта» по бессмертной трагедии Уильяма Шекспира возвращает зрителей к одной из величайших историй о любви, на фоне вечной вражды. Трагическая судьба молодых влюбленных из враждующих семейств Монтекки и Капулетти не только показывает силу любви, но и предупреждает о разрушительных последствиях ненависти.

Постановка

Этот спектакль сочетает классическую шекспировскую трагедию с современным подходом. Особое внимание уделено визуальной составляющей — более 60 уникальных костюмов, которые объединяют элементы эпохи Возрождения с современными деталями, а также масштабные декорации, которые создают атмосферу средневековой Вероны.

Сценические бои, поставленные Айдаром Закировым, добавляют динамику и подчеркивают драматизм событий. Актёры не только раскрывают чувства своих героев, но и через движения создают напряжение, поддерживая атмосферу противостояния и конфликта.

Творческая команда

Режиссер постановки — Григорий Лифанов, известный зрителям по успешной работе над спектаклем «Чучело» в Екатеринбургском ТЮЗе. Для этой постановки используется классический перевод Бориса Пастернака, который передает все тонкости шекспировского языка, сохраняя поэтическую силу оригинала.

Почему стоит посмотреть?

«Ромео и Джульетта» — это не просто история о любви, это драматическое исследование человеческих страстей и конфликтов, которое заставит зрителей задуматься о вечных ценностях. Спектакль будет интересен как поклонникам классики, так и тем, кто ищет современный взгляд на известную историю.