Спектакль Ромео и Джульетта

Балет Большого театра по трагедии Шекспира

Балет на музыку Сергея Прокофьева

Погрузитесь в трагическую историю любви с величественным балетом «Ромео и Джульетта», который станет настоящим украшением сезона в Большом театре.

История создания

Мировая премьера этого произведения состоялась 30 декабря 1938 года в Народном театре Брно. Балет был написан на музыку Сергея Прокофьева и основан на одноимённой трагедии Уильяма Шекспира. Постановка, разработанная Леонидом Лавровским, была впервые показана 11 января 1940 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова (сейчас известном как Мариинский театр).

Возобновление спектакля

Не пропустите возможность увидеть возобновлённый спектакль, который состоится 4 апреля 2024 года. Либретто к балету было создано Л. Лавровским, С. Радловым, С. Прокофьевым и А. Пиотровским.

Приходите в Большой театр, чтобы насладиться шедевром, который сочетает в себе страсть, трагедию и красоту танца!