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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Красный факел 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ромео и Джульетта: вечная история на современной сцене

В спектакле «Ромео и Джульетта», поставленном театром Красный факел, зрители погружаются в атмосферу Вероны, где давняя вражда между семействами Монтекки и Капулетти достигает апогея. Город, охваченный злобой и конфликтами, становится фоном для разворачивающейся трагедии.

Любовь во времена хаоса

Ромео и Джульетта — символы надежды и чистоты в мире цинизма и распри. Их любовь возникает как противовес бесконечной розни, предлагая зрителям размышления о ценности человеческих отношений и возможности изменения устоявшихся порядков.

Музыкальное измерение классики

Режиссер Марк Букин и композитор Наталия Макуни привносят в шекспировскую трагедию современную энергию и музыкальность. Монологи героев преображаются в зонги, исполняемые актерами под аккомпанемент живого музыкального бэнда, что придает известной истории новое звучание.

Приходите в театр Красный факел, чтобы пережить вместе с Ромео и Джульеттой их борьбу за любовь и смысл в мире, где каждый выбор имеет значение.

Режиссер
Марк Букин
В ролях
Вадим Гусельников
Анастасия Плешкань
Никита Воробьев
Виктор Жлудов
Артем Малиновский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
19:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Подростки против взрослых. Рецензия на два спектакля «Ромео и Джульетта» в театрах НОВАТ и «Красный факел»

Почему в театрах любят классические пьесы? Причины три. Первая ― их так часто разбирали великие театроведы и режиссёры, что уже ничего нового можно не выдумывать. Ты просто перекладываешь их идеи о пьесе на свою жизнь, чтобы сформулировать проблему, волнующую лично тебя, и всё. Вторая ― на них точно придут люди. Пьесы Шекспира, Чехова, Ибсена и других известных драматургов на слуху у всех, поэтому продать билеты гораздо проще, чем на малоизвестный текст. Бонусом постановщик получает замотивированных актёров. Ведь персонажи в таких пьесах глубокие, играть их интересно, да и в актёрском портфолио роль Ромео или даже Меркуцио смотрится отлично. А третья ― великая пьеса примет любую форму. Сделаешь её, как планировал драматург, в интерьере прошлого или позапрошлого века ― все напишут, что ты не опорочил честь классика. А сделаешь современно, бодро и весело ― назовут смельчаком и бунтарём. Сделаем сравнение двух постановок по одному тексту в театрах Новосибирска: балет «Ромео и Джульетта» в НОВАТе и одноимённый музыкальный спектакль в «Красном факеле».

 

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Куда сходить на новогодних каникулах в Новосибирске? Новогодние ёлки в Новосибирске начинаются задолго до самого Нового года. Хотя в декабре здесь всегда много снега, главное — это волшебная атмосфера, которая царит на новогодних спектаклях. Найти развлечение на новогодние каникулы в Новосибирске очень легко. Если вы хотите ощутить настоящее чудо и зарядиться праздничным настроением, то отправляйтесь в театр! Здесь вас ждут красочные шоу, захватывающие истории и, конечно, незабываемые встречи с любимыми героями. Лучшие новогодние спектакли в Новосибирске для похода с детьми, с семьей и с друзьями в нашей новой подборке.
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14 октября 2024 06:09
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