Имперский Русский балет, основанный в 1994 году по инициативе Майи Плисецкой, на сегодняшний день является, вероятно, наиболее востребованной хореографической труппой в стране, не привязанной к конкретному театру. Балет успешно гастролирует в 50 странах мира, участвовал в открытии олимпийского бассейна в Пекине, получил награды на различных фестивалях.

Под руководством знаменитого Гедиминаса Таранды и при участии выдающейся лауреатки Государственной премии Галины Шляпиной, Имперский Русский балет продолжает завоевывать восхищение зрителей. В этот раз коллектив представляет одно из самых знаковых произведений мировой хореографии — «Ромео и Джульетта» под музыку Прокофьева.