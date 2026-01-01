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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Прокофьев в исполнении Имперского русского балета 6+
Режиссер Леонид Лавровский, Гедиминас Таранда
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О спектакле

Имперский Русский балет, основанный в 1994 году по инициативе Майи Плисецкой, на сегодняшний день является, вероятно, наиболее востребованной хореографической труппой в стране, не привязанной к конкретному театру. Балет успешно гастролирует в 50 странах мира, участвовал в открытии олимпийского бассейна в Пекине, получил награды на различных фестивалях.

Под руководством знаменитого Гедиминаса Таранды и при участии выдающейся лауреатки Государственной премии Галины Шляпиной, Имперский Русский балет продолжает завоевывать восхищение зрителей. В этот раз коллектив представляет одно из самых знаковых произведений мировой хореографии — «Ромео и Джульетта» под музыку Прокофьева.

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта
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