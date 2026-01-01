Спектакль Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта. Балет Юрия Григоровича в Кремлевском дворце

Балет в двух действиях по одноименной трагедии Уильяма Шекспира, с либретто Юрия Григоровича, расскажет о вечной любви, страсти и трагедии юных влюбленных. Хореограф-постановщик спекталя, народный артист СССР Юрий Григорович, создал незабываемую интерпретацию этой классической истории.

Творческая команда

Художник-постановщик спектакля – народный художник СССР Симон Вирсаладзе, который дарит зрителям уникальные визуальные образы. Ассистенты хореографа-постановщика - народная артистка СССР Наталья Бессмертнова и заслуженный артист Российской Федерации Валерий Рыжов. Каждый из них внес свой вклад, что сделало этот спектакль столь ярким и запоминающимся.

История постановки

Первый раз «Ромео и Джульетта» был представлен в 1978 году в парижской «Гранд Опера». Юрий Григорович вспоминает, что для него и Симона Вирсаладзе было важно создать мощное образное решение, отражающее музыкальную глубину произведения Сергея Прокофьева. Это привело к созданию подвижного сцены, через смену декораций, что усиливало атмосферу спектакля.

Спектакль стал известен своими великолепными костюмами, которые были настоящим искусством. Симон Вирсаладзе лично следил за каждой деталью, от длины рукавов до выбора аксессуаров для танцоров.

Новые версии и традиции

В 1999 году была осуществлена новая версия спектакля в театре «Кремлёвский балет», посвященная памяти Симона Вирсаладзе. Эта интерпретация стала третьей версией прочтения бессмертной трагедии Шекспира. Кремлевская версия, хотя изначально базировалась на парижской, приобрела новую независимую идентичность.

С тех пор балет «Ромео и Джульетта» устойчиво занимает место в репертуаре театра и с успехом показывается на гастролях. По словам Юрия Григоровича, музыка Сергея Прокофьева успешно переходит в XXI век, позволяя новым поколениям артистов и зрителей приобщаться к немеркнущему искусству.

Сопровождение

Спектакль исполняется в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей», художественным руководителем и главным дирижером которого является Сергей Кондрашев. Это создает особую атмосферу, позволяя зрителям глубже прочувствовать драматургию балета.