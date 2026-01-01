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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Пермский ТЮЗ 16+
Возраст 16+

О спектакле

Трагедия о любви и ненависти по Шекспиру

Пермский ТЮЗ представляет свою версию трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В этой классической истории любовь и смерть переплетаются на фоне враждующих кланов, раскрывая глубинные человеческие эмоции и конфликты.

Спектакль акцентирует внимание на конфликте поколений, который становится катализатором трагических событий. В центре сюжета — сплав любви и ненависти, жизни и смерти. Это поставит зрителей перед важными размышлениями о судьбе и человеческих отношениях.

О главных героях

Каждый из нас знаком с известными строками: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Эти слова подчеркивают безысходность ситуации, в которой оказались главные герои. Их страсть столкнулась с ненавистью, заложенной веками, что делает их борьбу еще более трагичной.

Актуальность сюжета

Спектакль Пермского ТЮЗа привлекает внимание зрителей не только своей классической основой, но и освежающей интерпретацией. Конфликт между поколениями в спектакле подчеркивает актуальность темы, которая остается важной независимо от времени.

Не упустите возможность увидеть эту мощную историю на сцене и узнать, как можно по-новому осмыслить вечную тему любви и горя.

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В других городах
Октябрь
15 октября четверг
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 900 ₽
16 октября пятница
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 900 ₽

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