Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Современная интерпретация «Ромео и Джульетты» в Молодежном театре

В Ростовском академическом молодежном театре (РАМТ) спектакль «Ромео и Джульетта» стал одной из знаковых постановок на Большой сцене. Это прочтение классической трагедии Уильяма Шекспира отличается современным и динамичным подходом.

Режиссер и его видение

Режиссер Михаил Заец создал спектакль, который ориентирован на молодежную аудиторию. Он стремился сделать классическую историю о любви и предательстве доступной и понятной для современного зрителя.

Визуальный стиль и музыкальное оформление

Постановка привлекает внимание ярким визуальным стилем: современные костюмы и декорации соединяются с классическим текстом, который звучит актуально и энергично. Спектакль наполнен драйвом и современными ритмами, что делает его динамичным и живым. Выразительные хореографические сцены подчеркивают эмоциональную насыщенность сюжета и увлекают зрителей в атмосферу страсти и драмы.

Приходите на спектакль «Ромео и Джульетта» в РАМТ, чтобы увидеть, как классика может звучать по-новому и открывать для себя известные сюжеты с неожиданной стороны.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше