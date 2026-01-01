Спектакль Ромео и Джульетта

Неугасимая любовь: Ромео и Джульетта в Нижнем Новгороде

Екатеринбургский театр юного зрителя представляет гастроли в рамках программы поддержки детских и молодежных театров «Большие гастроли». В центре внимания — классика мировой драматургии, бессмертная история о Ромео и Джульетте.

Сказано ли видели вы, что это трагическое произведение Уильяма Шекспира разворачивается всего за пять дней? Два подростка, Ромео и Джульетта, вопреки семейной вражде, проявляют невероятную искренность и решимость. Их любовь, словно свет в темном мире конфликтов, сталкивается с трагическими обстоятельствами, но все же остается ярким примером сил, способных преобразить человека.

Эта история — не просто повествование о любви, она поднимает важные темы: что значит быть молодым и смелым в мире, полном предрассудков? Как любовь может преодолеть любые преграды и даже спасти души, оказавшиеся на грани жизни и смерти?

Приглашаем вас стать свидетелями уникальной интерпретации этой великой пьесы и открыть для себя настоящую силу человеческих чувств.