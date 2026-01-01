Спектакль Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта
12+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Балет «Ромео и Джульетта» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи приглашает зрителей на захватывающий балет в двух действиях «Ромео и Джульетта», который станет украшением театрального сезона. Гастроли Марийского театра оперы и балета обещают незабываемое зрелище, созданное талантливой командой: балетмейстером Константином Ивановым и художником Борисом Голодницким.

Новая интерпретация классической трагедии

В этой версии классической истории рок определяет судьбы героев, что усиливает музыкальный замысел и остроту режиссёрских решений. Трагическая и лирическая музыка Сергея Прокофьева отражается в плавных движениях солистов, а также в угловатой пластике гостей бала у Капулетти и в сценах боя. Четко продуманный свет подчеркивает как светлые моменты, так и тёмные стороны жизни персонажей.

Эмоциональный калейдоскоп

«Ромео и Джульетта» — одна из самых живописных жемчужин в творчестве Шекспира. Пьеса насыщена эмоциями: от искромётного веселья до бездны отчаяния, от трепетной любви до яростной ненависти. Но в это время неугасимая любовь к жизни и вера в триумф добра остаются неизменными.

Неповторимое видение

Черпая вдохновение из бессмертной классики, Константин Иванов и Борис Голодницкий создают свою уникальную интерпретацию, предлагая новый взгляд на знакомую историю. Здесь трагедия веронских влюблённых проистекает не из единичных поступков, а из законов жизни, которым отдельная душа может противостоять лишь ценой собственной жертвы. Это позволяет глубже понять человеческую природу, как и стремился сделать сам Шекспир.

Балет «Ромео и Джульетта» понравится тем, кто ценит глубокую интерпретацию классических историй любви и трагедии.

Июль
24 июля пятница
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1200 ₽

