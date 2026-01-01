Спектакль Народного театра «Лики» «Ромео и Джульетта»

Народный театр «Лики» ГКЗ «Башкортостан» с гордостью представляет яркий спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Эта пьеса является самой репертуарной из всех произведений английского драматурга и несет в себе вечный сюжет, актуальный во все времена.

Спектакль акцентирует внимание на важнейших темах: любви и человечности, вражде и убийстве. История, полная невероятной силы чувств, уже изначально заложила семена трагедии. «Такая любовь не вписывается в нашу жизнь, такая любовь — словно вспышка, в которой сгорают двое, чтобы осветить остальным людям их жизнь и на какую-то секунду изменить ее, заставить прозреть». Она становится жертвой в борьбе за восстановление мира.

Кланы Монтекки и Капулетти, подобно разбушевавшемуся гнезду ворон, терроризируют город, сея вражду и разрушение. Но среди этого хаоса ненависти вдруг возникающая любовь дарит надежду на мир и возврат к человечности.

Сегодня драма, имеющая многовековую историю, приобретает новую актуальность. В нашей версии классическая пьеса Шекспира разворачивается на фоне современных реалий, что делает ее еще более близкой и понятной зрителю.

Для кого этот спектакль?

Приглашаем на спектакль всех: взрослых, подростков, а также зрителей от 12 лет с родителями. Уверены, что он станет отличным поводом для обсуждения множества важных тем.

Рекомендации

Не упустите возможность увидеть эту сильную историю о любви, ненависти и надежде на перемены. Мы гарантируем впечатления, которые останутся с вами надолго.