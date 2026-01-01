Спектакль Ромео и Джульетта

Классическая трагедия Шекспира в театре драмы им. М. Лермонтова

Верона. Эпоха раннего Возрождения. На сцене театра драмы им. М. Лермонтова разворачивается классическая история любви, которой суждено стать трагедией. Ромео и Джульетта — юноша и девушка из враждующих семей — находят друг в друге ту самую настоящую любовь. Однако по воле судьбы их счастье оказывается недостижимо.

Роковые обстоятельства мешают им быть вместе. Лишь в финале, когда страсть достигает своего пика, а тайные мечты оказываются разрушенными, смерть становится единственным спасением для влюбленных. Это история о страсти, ненависти и потере, которая делает нас еще более чувствительными к чудесам любви.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая покажет, как разные миры могут столкнуться, и какая цена может быть заплачена за настоящие чувства.