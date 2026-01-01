Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

12+
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+

О спектакле

Ромео и Джульетта на кукольной сцене

На сцене Челябинского театра кукол имени В. Вольховского состоится спектакль театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга. Это событие проходит в рамках театральной программы «Эхо БДФ Южный Урал».

Зрители увидят знаменитую трагедию Уильяма Шекспира о любви Ромео и Джульетты, представленную в кукольном формате. Главные герои спектакля выполнены в стиле «петрушек», что придаёт динамичность и зрелищность как в боевых сценах, так и в любовных диалогах. Сочетание различных видов кукол, включая «мимирующие» и куклы-«мотанки», создаёт уникальную атмосферу, которая несомненно привлечёт внимание любителей театра.

Спектакль станет отличным выбором для тех, кто ценит классические истории, интерпретируемые через призму кукольного театра. Это возможность увидеть знакомую драму в совершенно новом свете!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше