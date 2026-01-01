Спектакль Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта на кукольной сцене

На сцене Челябинского театра кукол имени В. Вольховского состоится спектакль театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга. Это событие проходит в рамках театральной программы «Эхо БДФ Южный Урал».

Зрители увидят знаменитую трагедию Уильяма Шекспира о любви Ромео и Джульетты, представленную в кукольном формате. Главные герои спектакля выполнены в стиле «петрушек», что придаёт динамичность и зрелищность как в боевых сценах, так и в любовных диалогах. Сочетание различных видов кукол, включая «мимирующие» и куклы-«мотанки», создаёт уникальную атмосферу, которая несомненно привлечёт внимание любителей театра.

Спектакль станет отличным выбором для тех, кто ценит классические истории, интерпретируемые через призму кукольного театра. Это возможность увидеть знакомую драму в совершенно новом свете!