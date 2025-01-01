Спектакль Ромео и Джульетта

Меню
Премьера мюзикла «Ромео и Джульетта» в Санкт-Петербурге

Восхитительный мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта» впервые будет показан в Санкт-Петербурге! Эта постановка, ставшая настоящим мировым феноменом, уже покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. С момента парижской премьеры прошло почти двадцать пять лет, и теперь легендарные персонажи выйдут на сцену Театра музыкальной комедии.

Классическая история любви

История Ромео и Джульетты — это рассказ о любви, предопределенной судьбой, но трагически неосуществленной. Они провели вместе всего несколько дней и погибли, не успев насладиться своей привязанностью. Эта вечная драма, основанная на пьесе Уильяма Шекспира, продолжает волновать сердца зрителей и вдохновлять на новые интерпретации.

Французский прорыв в мире мюзиклов

Созданный в начале 2000-х годов, мюзикл Жерара Пресгурвика стал символом французского прорыва в этом жанре. Его популярные композиции, выпущенные синглами, завоевали признание еще до официальной премьеры. В России мюзикл впервые был представлен на сцене Московского театра оперетты и быстро завоевал любовь публики.

Венгерская интерпретация от режиссера Керо

На сцене Театра музыкальной комедии зрителям будет представлена венгерская версия мюзикла, поставленная знаменитым режиссёром Керо. Его интерпретация отличается повышенной драматургией и новым уровнем накала страстей. Конфликт между двумя могущественными семьями Вероны представлен в масштабах, выходящих за рамки оригинальной сюжета. Режиссер поднимает важные вопросы: оправдана ли цена взаимной ненависти столь кровавыми жертвами?

Кому стоит посетить спектакль?

Спектакль станет настоящим подарком для любителей музыкальных драм и классических историй о любви. Не упустите возможность увидеть эту завораживающую историю на сцене!

В ролях
Иван Ожогин

Февраль
6 февраля пятница
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
7 февраля суббота
13:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
8 февраля воскресенье
13:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

