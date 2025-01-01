Спектакль Ромео и Джульетта

Меню
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Режиссер Юрий Александров
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Любовь вне времени: уникальный оперный спектакль с музыкой Гуно и стихами Шекспира

Стихи Шекспира и музыка Гуно сплетаются в увлекательную историю, которая выходит за рамки времени. Это разговор с современным зрителем на языке вечных ценностей — о верности, страсти и силе человеческого сердца, способного на невозможное.

Темы юности и любви

Юрий Александров, режиссер спектакля, отмечает, что постановка посвящена юности и любви — тем темам, которые сегодня являются подлинной ценностью. «Любовь облагораживает, делает человека красивым и смелым, побуждает к подвигам», — говорит он. Мы стремимся обратить внимание молодежи, так как спектакль касается начала жизни и силы чувств. Любовь — тема вечная, и именно она делает человека человеком.

Вдохновляющие наблюдения

Александров делится личным наблюдением: «Недавно в московском парке я увидел, как лебедь оплакивает погибшую подругу. Он кружил вокруг неё, не подпуская никого и издавая звуки, напоминающие человеческий плач». Эта сцена подчеркивает, что даже в мире животных можно увидеть глубокие переживания. Для людей же любовь и верность имеют ещё более значимое значение.

Шедевры Шекспира и Гуно

Именно поэтому такие великаны, как Шекспир и Гуно, смогли создать подлинную историю человеческих чувств. Творение Александрова предлагает глубокую и затрагивающую душу интерпретацию, которая живо резонирует с нынешними вопросами о любви и верности.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает священные темы, позволяя задуматься о вечных ценностях!

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 2500 ₽
13 декабря суббота
19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 2500 ₽
14 декабря воскресенье
19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 2500 ₽

