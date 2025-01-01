Спектакль Ромео и Джульетта

Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац представляет новый балет на музыку С.С. Прокофьева

Это авторский проект хореографа Кирилла Симонова, который перенесет зрителей в мир юношеской страсти и трагедии.

Создатели спектакля

Музыкальный руководитель и дирижер: народный артист Республики Башкортостан Артем Макаров

Хореограф-постановщик: заслуженный деятель искусств Карелии Кирилл Симонов

заслуженный деятель искусств Карелии Кирилл Симонов Художник-сценограф: Альона Пикалова

Альона Пикалова Художник по костюмам: Татьяна Ногинова

Татьяна Ногинова Художник по свету: Сергей Васильев

Сюжет

Спектакль рассказывает о вечной истории любви, дружбы и борьбы с обстоятельствами, знакомой по произведениям У. Шекспира и С.С. Прокофьева. В интерпретации Кирилла Симонова, герои — молодые, страстные и полные надежд — живут на пределе своих эмоций. Их жизнь наполнена чувством бессмертия и желанием изменить мир, но реальность оказывается жестокой.

Финал истории

В этом прочтении любви не побеждает смерть, а сама любовь сметает все преграды, предоставляя оставшимся шанс на новую жизнь, отличную от той, что они знали.

Детали спектакля

Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет и будет идти 2 часа. Впервые в связи с реконструкцией Большой сцены театра, «Ромео и Джульетта» будет представлен на сцене театра «Геликон-опера» в рамках Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» 12 октября 2024 года.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный балет и погрузиться в мир юной любви и страсти!