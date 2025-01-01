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Ромео и Джульетта
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева на сцене РАМТа

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о композиторе Сергее Прокофьеве. Его знаменитую балет-симфонию «Ромео и Джульетта» долгое время запрещали в Советском Союзе, не позволяя ей засиять на сцене. Однако сегодня этот шедевр стал одним из самых популярных балетов в мире.

Музыкальные хиты, которые живут своей жизнью

Некоторые музыкальные темы из «Ромео и Джульетты», такие как «Марш Монтекки и Капулетти», стали настоящими хитами. Эти мелодии зажили независимой жизнью, «прописавшись» в репертуарах концертирующих пианистов и оркестров. Каждый зритель, пришедший на спектакль, не только вспомнит о трагической любви, но и насладится великолепной музыкой, которая продолжает вдохновлять поколения.

Не упустите возможность увидеть шедевр

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который сочетает в себе великолепие музыкального искусства и глубокую трагедию Шекспира. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и погрузиться в мир любви, страсти и предательства.

Следите за анонсами и приходите на спектакль, который покоряет сердца зрителей по всему миру!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
21 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
26 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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