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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Очередная постановка классической шекспировской пьесы
Постановка
Пятый театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая интерпретация пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» в Пятом театре

«Две уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междуусобные бои и не хотят унять кровопролитья...» Так начинается самая известная повесть, печальнее которой нет на свете. В данной интерпретации классической трагедии Уильяма Шекспира, зрителей ждет уникальное театрализованное путешествие в мир любви и ненависти.

Сюжет

Два юных сердца — Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти — из враждующих семей вынуждены скрывать свою любовь от родных и друзей. Их чувства обречены на страдания и трагедию, но возможно ли разлучить тех, кого сама судьба предназначила друг другу? Спектакль исследует тему любви, выборов и последствия, которые они могут повлечь за собой.

Интересные факты

  • «Ромео и Джульетта» была написана в конце XVI века и продолжает оставаться одной из самых популярных пьес Шекспира.
  • В разных интерпретациях спектакля используется множество музыкальных стилей, что придаёт ему особый шарм.
  • Существует более 400 экранизаций этой трагедии, что подтверждает её невероятную популярность и актуальность.

Заключение

Приходите на «Ромео и Джульетту», чтобы погрузиться в мир страсти и драмы. Этот спектакль оставит вас с глубокими размышлениями о любви и судьбе, которые остаются актуальными и в наше время.

Режиссер
Ринат Бекташев
В ролях
Владимир Остапов
Мария Долганева
Лариса Антипова
Сергей Худобенко
Елена Тихонова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 24 июля
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 750 ₽
Омск, 14 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 700 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

В ближайшие дни

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Свободная пара
9 августа в 18:30 Пятый театр
от 650 ₽
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от 650 ₽
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