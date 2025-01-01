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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

16+
Режиссер Иван Комаров
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагедия о любви: «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира в Омском доме актера

«Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира — это вечная история любви, развертывающаяся на фоне застарелого конфликта двух враждующих кланов. Два юных сердца — Ромео из рода Монтекки и Джульетта из семьи Капулетти — сталкиваются с роковым испытанием жестокого мира. Их страсть, вспыхнувшая вопреки запретам, становится символом надежды и отчаяния, а каждое решение приводит к необратимым последствиям.

Современная интерпретация классики

Режиссер Иван Комаров (Москва) подчеркивает контраст между пылкой юностью и косностью предрассудков. Он дополняет классический текст современными визуальными и музыкальными акцентами, что придает спектаклю свежесть и актуальность.

Глубина конфликта

Динамичные дуэли, поэтичные монологи и пронзительные диалоги раскрывают глубину конфликта: любовь против насилия, свобода против рока. В этом спектакле вчерашние дети оказываются мудрее взрослых, доказывая своими жизнями, что любовь преображает человека и становится сильнее смерти.

Значение спектакля

Трагедия о любви «Ромео и Джульетта» — это призыв задуматься о цене вражды, силе выбора и хрупкости человеческих связей. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставляет задуматься о вечных ценностях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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