Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Один из лучших балетов Прокофьева в постановке Григоровича и Вирсаладзе 12+
Режиссер Юрий Григорович
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» — вечная классика на сцене Зимнего театра в Сочи

Балет выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» — один из самых репертуарных спектаклей балетного театра ХХ века. Это произведение стало знаковым в истории балета благодаря своей музыкальной глубине и ярким хореографическим решениям.

История создания

Юрий Григорович впервые обратился к партитуре Прокофьева в 1978 году, создав свою версию балета для Парижской Национальной Оперы в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе. Премьера спектакля открыла путь для целой плеяды молодых французских артистов, которые вскоре стали звездами мирового балета. Заглавные партии на премьере исполняли Наталия Бессмертнова и Александр Богатырев.

Успех и гастроли

Спектакль быстро вошел в репертуар театра и демонстрировался французской труппой на гастролях в Японии. В 1979 году на сцене Большого театра с успехом состоялась премьера московской версии «Ромео и Джульетты». Балет находился в репертуаре ГАБТа до 1995 года и гастролировал во многих странах мира. В нем блистали такие исполнители, как Наталия Бессмертнова, Надежда Павлова, Людмила Семеняка, Александр Богатырев, Вячеслав Гордеев, Юрий Васюченко, Ирек Мухамедов, Александр Годунов и Александр Ветров.

Новые версии

В 1999 году Юрий Григорович вновь обратился к музыке Прокофьева, создав новую версию «Ромео и Джульетты» для труппы «Кремлевский балет». По оценкам критиков, эта интерпретация стала самой цельной и гармоничной. В 2000 году спектакль был представлен Краснодарским театром классического балета, став четвёртым обращением Мастера к вечному сюжету и великой музыке Прокофьева.

Гастроли и признание

Балет «Ромео и Джульетта» показывался на гастролях в Испании, Португалии, США, Великобритании, Японии и Италии, завоевав признание зрителей и критиков по всему миру.

Купить билет на спектакль Ромео и Джульетта

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
25 ноября в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Еврейское счастье
16+
Комедия
Еврейское счастье
1 октября в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
7 ноября в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше