Спектакль Ромео и Джульетта

Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» — вечная классика на сцене Зимнего театра в Сочи

Балет выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» — один из самых репертуарных спектаклей балетного театра ХХ века. Это произведение стало знаковым в истории балета благодаря своей музыкальной глубине и ярким хореографическим решениям.

История создания

Юрий Григорович впервые обратился к партитуре Прокофьева в 1978 году, создав свою версию балета для Парижской Национальной Оперы в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе. Премьера спектакля открыла путь для целой плеяды молодых французских артистов, которые вскоре стали звездами мирового балета. Заглавные партии на премьере исполняли Наталия Бессмертнова и Александр Богатырев.

Успех и гастроли

Спектакль быстро вошел в репертуар театра и демонстрировался французской труппой на гастролях в Японии. В 1979 году на сцене Большого театра с успехом состоялась премьера московской версии «Ромео и Джульетты». Балет находился в репертуаре ГАБТа до 1995 года и гастролировал во многих странах мира. В нем блистали такие исполнители, как Наталия Бессмертнова, Надежда Павлова, Людмила Семеняка, Александр Богатырев, Вячеслав Гордеев, Юрий Васюченко, Ирек Мухамедов, Александр Годунов и Александр Ветров.

Новые версии

В 1999 году Юрий Григорович вновь обратился к музыке Прокофьева, создав новую версию «Ромео и Джульетты» для труппы «Кремлевский балет». По оценкам критиков, эта интерпретация стала самой цельной и гармоничной. В 2000 году спектакль был представлен Краснодарским театром классического балета, став четвёртым обращением Мастера к вечному сюжету и великой музыке Прокофьева.

Гастроли и признание

Балет «Ромео и Джульетта» показывался на гастролях в Испании, Португалии, США, Великобритании, Японии и Италии, завоевав признание зрителей и критиков по всему миру.