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Ромео и Джульетта (Verona)
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Спектакль Ромео и Джульетта (Verona)

Постановка
Алеко 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл по новелле Луиджи да Порто в театре «Алеко»

Мюзикл «Verona» — это яркое театральное произведение, основанное на знаменитой новелле Луиджи да Порто о Ромео и Джульетте. Сюжет рассказывает о трагической любви двух юных влюбленных, разрываемых обстоятельствами в сердце Вероны.

Автор и постановщик мюзикла, Алексей Козырев, является художественным руководителем театра «Алеко». Он создал уникальное произведение, которое сочетает в себе как классические элементы, так и современные художественные решения. За музыкальное оформление отвечает Александр Бараев, известный композитор и аранжировщик популярных ТВ-проектов «Голос» и «Голос Дети».

«Verona» отличается не только запоминающимся музыкальным сопровождением, но и сложными художественно-техническими решениями. В спектакле предусмотрены захватывающие цирковые номера и оригинальный дизайн, что делает его интересным для широкой аудитории.

Этот российский проект способен конкурировать с мировыми театральными постановками. Он привлечет как любителей мюзиков, так и поклонников классических историй о любви, обещая зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Фотографии

Ромео и Джульетта (Verona) Ромео и Джульетта (Verona) Ромео и Джульетта (Verona) Ромео и Джульетта (Verona) Ромео и Джульетта (Verona) Ромео и Джульетта (Verona)
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