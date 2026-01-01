Мюзикл по новелле Луиджи да Порто в театре «Алеко»

Мюзикл «Verona» — это яркое театральное произведение, основанное на знаменитой новелле Луиджи да Порто о Ромео и Джульетте. Сюжет рассказывает о трагической любви двух юных влюбленных, разрываемых обстоятельствами в сердце Вероны.

Автор и постановщик мюзикла, Алексей Козырев, является художественным руководителем театра «Алеко». Он создал уникальное произведение, которое сочетает в себе как классические элементы, так и современные художественные решения. За музыкальное оформление отвечает Александр Бараев, известный композитор и аранжировщик популярных ТВ-проектов «Голос» и «Голос Дети».

«Verona» отличается не только запоминающимся музыкальным сопровождением, но и сложными художественно-техническими решениями. В спектакле предусмотрены захватывающие цирковые номера и оригинальный дизайн, что делает его интересным для широкой аудитории.

Этот российский проект способен конкурировать с мировыми театральными постановками. Он привлечет как любителей мюзиков, так и поклонников классических историй о любви, обещая зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.