Спектакль Ромео и Джульетта. Вариации

Мир давно вывихнул сустав, и связь времён распалась в прах. Трагедия «Ромео и Джульетта» от Шекспира, остающаяся первой и самой светлой среди его произведений, в этой интерпретации представлена через призму современных реалий. Как будто действие пьесы перешло в наше время — спустя сотни лет после «Гамлета» сыновья и дочери вновь влюбляются, несмотря на непростые обстоятельства.
На фоне мрачного мира девяностых годов, где мелочный бизнес и большие взятки кажутся более важными, чем человеческие чувства, зрители столкнутся с вопросом: может ли свет любви изменить эту безысходность? Режиссёр Пётр Шерешевский и его команда ставят перед нами задачу — понять, возможно ли спасти любовь, когда весь мир против. Может, стоит рискнуть и поверить в чудо?
Этот спектакль — не только классическая история о любви, но и актуальное исследование природы насилия и сложных межличностных отношений. Не упустите шанс увидеть, как современный театр раскрывает вечные темы и вопросы, которые волнуют человечество на протяжении веков.