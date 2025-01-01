Спектакль Ромео и Джульетта. Вариации

Современная интерпретация классики: «Ромео и Джульетта» на сцене МТЮЗа

Мир давно вывихнул сустав, и связь времён распалась в прах. Трагедия «Ромео и Джульетта» от Шекспира, остающаяся первой и самой светлой среди его произведений, в этой интерпретации представлена через призму современных реалий. Как будто действие пьесы перешло в наше время — спустя сотни лет после «Гамлета» сыновья и дочери вновь влюбляются, несмотря на непростые обстоятельства.

На фоне мрачного мира девяностых годов, где мелочный бизнес и большие взятки кажутся более важными, чем человеческие чувства, зрители столкнутся с вопросом: может ли свет любви изменить эту безысходность? Режиссёр Пётр Шерешевский и его команда ставят перед нами задачу — понять, возможно ли спасти любовь, когда весь мир против. Может, стоит рискнуть и поверить в чудо?

Состав команды

Эта драматическая интерпретация была создана под руководством талантливых мастеров:

Режиссёр: Пётр Шерешевский

Пётр Шерешевский Художник: Анвар Гумаров

Анвар Гумаров Композитор: Ванечка (Оркестр приватного танца)

Ванечка (Оркестр приватного танца) Художник по свету: Алексей Попов

Алексей Попов Саунд-дизайнеры: Владимир Касымов, Даниил Скорев

Владимир Касымов, Даниил Скорев Монтаж видео: Вадим Кайгородов

Актёрский состав

В исполнении главных ролей зрители увидят:

Ромео: Вадим Соснин

Вадим Соснин Джульетта: Евгения Михеева

Евгения Михеева Монтекки, отец Ромео: Вячеслав Платонов (Заслуженный артист России)

Вячеслав Платонов (Заслуженный артист России) Леди Монтекки, мать Ромео: Арина Нестерова (Заслуженная артистка России)

Арина Нестерова (Заслуженная артистка России) Бенволио: Сергей Волков

Сергей Волков Капулетти, отец Джульетты: Дмитрий Супонин

Дмитрий Супонин Леди Капулетти, мать Джульетты: Екатерина Александрушкина

Екатерина Александрушкина Тибальт: Всеволод Володин, Илья Шляга

Всеволод Володин, Илья Шляга Тётя Джульетты: Виктория Верберг (Заслуженная артистка России)

Виктория Верберг (Заслуженная артистка России) Парис: Алексей Алексеев

Алексей Алексеев Меркуцио: Максим Виноградов

Максим Виноградов Отец Лоренцо: Илья Созыкин

Илья Созыкин Григорио: Всеволод Загогулька

Всеволод Загогулька Самсон: Искандер Шайхутдинов

Искандер Шайхутдинов Абрам: Семён Боровиков, Леонид Кондрашов

Семён Боровиков, Леонид Кондрашов Балтазар: Дмитрий Агафонов

Этот спектакль — не только классическая история о любви, но и актуальное исследование природы насилия и сложных межличностных отношений. Не упустите шанс увидеть, как современный театр раскрывает вечные темы и вопросы, которые волнуют человечество на протяжении веков.