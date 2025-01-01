Меню
Ромео и Джульетта. Вариации
Билеты от 1700₽
Ромео и Джульетта. Вариации

Спектакль Ромео и Джульетта. Вариации

Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 150 минут
Возраст 18+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Современная интерпретация классики: «Ромео и Джульетта» на сцене МТЮЗа

Мир давно вывихнул сустав, и связь времён распалась в прах. Трагедия «Ромео и Джульетта» от Шекспира, остающаяся первой и самой светлой среди его произведений, в этой интерпретации представлена через призму современных реалий. Как будто действие пьесы перешло в наше время — спустя сотни лет после «Гамлета» сыновья и дочери вновь влюбляются, несмотря на непростые обстоятельства.

На фоне мрачного мира девяностых годов, где мелочный бизнес и большие взятки кажутся более важными, чем человеческие чувства, зрители столкнутся с вопросом: может ли свет любви изменить эту безысходность? Режиссёр Пётр Шерешевский и его команда ставят перед нами задачу — понять, возможно ли спасти любовь, когда весь мир против. Может, стоит рискнуть и поверить в чудо?

Состав команды

Эта драматическая интерпретация была создана под руководством талантливых мастеров:

  • Режиссёр: Пётр Шерешевский
  • Художник: Анвар Гумаров
  • Композитор: Ванечка (Оркестр приватного танца)
  • Художник по свету: Алексей Попов
  • Саунд-дизайнеры: Владимир Касымов, Даниил Скорев
  • Монтаж видео: Вадим Кайгородов

Актёрский состав

В исполнении главных ролей зрители увидят:

  • Ромео: Вадим Соснин
  • Джульетта: Евгения Михеева
  • Монтекки, отец Ромео: Вячеслав Платонов (Заслуженный артист России)
  • Леди Монтекки, мать Ромео: Арина Нестерова (Заслуженная артистка России)
  • Бенволио: Сергей Волков
  • Капулетти, отец Джульетты: Дмитрий Супонин
  • Леди Капулетти, мать Джульетты: Екатерина Александрушкина
  • Тибальт: Всеволод Володин, Илья Шляга
  • Тётя Джульетты: Виктория Верберг (Заслуженная артистка России)
  • Парис: Алексей Алексеев
  • Меркуцио: Максим Виноградов
  • Отец Лоренцо: Илья Созыкин
  • Григорио: Всеволод Загогулька
  • Самсон: Искандер Шайхутдинов
  • Абрам: Семён Боровиков, Леонид Кондрашов
  • Балтазар: Дмитрий Агафонов

Этот спектакль — не только классическая история о любви, но и актуальное исследование природы насилия и сложных межличностных отношений. Не упустите шанс увидеть, как современный театр раскрывает вечные темы и вопросы, которые волнуют человечество на протяжении веков.

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Вадим Соснин
Вадим Соснин
Арина Нестерова
Сергей Волков
Сергей Волков
Всеволод Володин
Илья Шляга
Илья Шляга

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1700 ₽
3 января суббота
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1700 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта. Вариации

