Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео. Джульетта. Модель для сборки
Киноафиша Ромео. Джульетта. Модель для сборки

Спектакль Ромео. Джульетта. Модель для сборки

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Необычный взгляд на Шекспира в спектакле «Ромео и Джульетта»

Драматический театр им. Пушкина приглашают на спектакль режиссера Надежды Столбовой по мотивам классической трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Это не просто история о любви и вражде, а глубокое исследование смыслов, раскрывающееся через диалоги и коммуникацию персонажей.

Многообразие жанров

Спектакль соединяет фрагменты оригинального произведения, различные переводы, элементы мюзикла на французском, оперы и балета. Нелинейная структура действия включает музыку, пение, хореографию и даже юмор. Такой подход позволит зрителям по-новому взглянуть на известную историю.

Новые грани трагедии

«Ромео и Джульетта» — это не просто печальная повесть о несчастных влюбленных. Каждый зритель, будь то читатель или зритель, может воспринимать ее как мифологему, живущую самостоятельно. Режиссер Надежда Столбова совместно с артистами исследует многогранность человеческих отношений и различные способы коммуникации между людьми.

Тема взаимодействия

Спектакль рассматривает тему общения и взаимодействия, как если бы это было в научной лаборатории. На сцене будет происходить исследование отношений, их анализ через призму музыки и различных сцен. Это художественный подход позволит погрузиться в многообразие человеческих эмоций и стремлений.

Первыми зрителями

Зрителей определенно заинтригует идея о том, что сюжет спектакля можно интерпретировать различными способами. Такой необычный формат делает его привлекательным для повторного просмотра. Возможно, вы найдете в нем что-то новое каждый раз, приходя на спектакль.

Купить билет на спектакль Ромео. Джульетта. Модель для сборки

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
18 апреля суббота
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1300 ₽
19 апреля воскресенье
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
0+
Детский
Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
21 марта в 12:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1000 ₽
День рождения Мухи
0+
Детский Музыка
День рождения Мухи
17 мая в 11:00 Красноярский музыкальный театр
от 400 ₽
Волшебный мир закулисья
6+
Творческий вечер Интерактивный
Волшебный мир закулисья
12 марта в 16:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше