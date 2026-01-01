Ромашковый венок. Ансамбль казачьей песни «Любо»

Ромашковый венок: концерт ансамбля казачьей песни «Любо»

Ансамбль казачьей песни «Любо» готовит концерт «Ромашковый венок», в котором звучат народные песни и музыкальные композиции. Зрители смогут насладиться разнообразием жанров и стилей, от традиционных казачьих песен до современных интерпретаций.

О коллективе

Ансамбль казачьей песни «Любо» славится своими яркими выступлениями и сохранением традиций казачьей культуры. В его составе работают талантливые музыканты:

Игорь Мурзанаев (баян)

Андрей Афонин (балалайка контрабас)

Феликс Подгурский (балалайка)

Юрий Галковский (домра)

Художественный руководитель ансамбля — заслуженный деятель искусств Краснодарского края Ольга Чадаева.

Зачем посетить концерт?

Концерт «Ромашковый венок» — уникальная возможность насладиться атмосферой народной музыки и почувствовать эмоциональную силу казачьих песен. В программе — выступления талантливых музыкантов, которые представят свои лучшие композиции.

Кому будет интересно?

Событие привлечет любителей народной музыки и казачьей культуры, а также тех, кто хочет открыть для себя новые звуки и традиции.

Символика ромашки

Ромашка издавна считается священным растением, олицетворяющим здоровье, добро, юность, нежность и любовь. Всем известно народное гадание на любовь, связанное с лепестками ромашки.

В современности этот цветок стал символом Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Покровителями праздника являются православные святые Петр и Феврония, чье супружество является примером верности и преданности.

Музыкально-поэтический спектакль

В программе выступления ансамбля будет представлен музыкально-поэтический спектакль по мотивам «Повести о Петре и Февронии Муромских». Зрители услышат песни из разных областей России, произведения русских композиторов и популярную народную инструментальную музыку.