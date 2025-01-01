Меню
Романтизм. Мечты о свободе. Ф. Шуберт, И. Брамс
Романтизм. Мечты о свободе. Ф. Шуберт, И. Брамс

6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: шедевры классической музыки

Приглашаем вас на музыкальный вечер, в котором прозвучат произведения всемирно известных композиторов. На сцене — талантливые исполнители:

  • Елисей Кротов (фортепиано)
  • Кристина Лебедева (скрипка)
  • Мария Петрова (скрипка)
  • Светлана Батурина (альт)
  • Игорь Галкин (виолончель)

Программа вечера

Вечер откроется исполнением:

  • Франца Шуберта (1797—1828) — Струнный квартет № 14 ре минор, D. 810 («Смерть и девушка»)
  • Иоганнеса Брамса (1833—1897) — Фортепианный квинтет фа минор, ор. 34

Интересные факты

Струнный квартет Шуберта, известный как «Смерть и девушка», создан в 1824 году и по-прежнему остается одним из самых популярных произведений камерной музыки. С другой стороны, фортепианный квинтет Брамса, написанный в 1862 году, отличает яркая мелодика и сложная структура.

Не упустите шанс насладиться великими произведениями в исполнении мастеров. Ждем вас на концерте!

Январь
21 января среда
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 300 ₽

