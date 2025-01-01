Романтизм. Мечты о свободе. Ф. Шуберт, И. Брамс

Приглашаем вас на музыкальный вечер, в котором прозвучат произведения всемирно известных композиторов. На сцене — талантливые исполнители:
Вечер откроется исполнением:
Струнный квартет Шуберта, известный как «Смерть и девушка», создан в 1824 году и по-прежнему остается одним из самых популярных произведений камерной музыки. С другой стороны, фортепианный квинтет Брамса, написанный в 1862 году, отличает яркая мелодика и сложная структура.
Не упустите шанс насладиться великими произведениями в исполнении мастеров. Ждем вас на концерте!