Романтизм. Мечты о свободе. Ф. Шуберт, И. Брамс

Музыкальный вечер: шедевры классической музыки

Приглашаем вас на музыкальный вечер, в котором прозвучат произведения всемирно известных композиторов. На сцене — талантливые исполнители:

Елисей Кротов (фортепиано)

Кристина Лебедева (скрипка)

Мария Петрова (скрипка)

Светлана Батурина (альт)

Игорь Галкин (виолончель)

Программа вечера

Вечер откроется исполнением:

Франца Шуберта (1797—1828) — Струнный квартет № 14 ре минор, D. 810 («Смерть и девушка»)

Иоганнеса Брамса (1833—1897) — Фортепианный квинтет фа минор, ор. 34

Интересные факты

Струнный квартет Шуберта, известный как «Смерть и девушка», создан в 1824 году и по-прежнему остается одним из самых популярных произведений камерной музыки. С другой стороны, фортепианный квинтет Брамса, написанный в 1862 году, отличает яркая мелодика и сложная структура.

Не упустите шанс насладиться великими произведениями в исполнении мастеров. Ждем вас на концерте!