Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Романтики – мистики – символисты: композиторы XIX века
Киноафиша Романтики – мистики – символисты: композиторы XIX века

Романтики – мистики – символисты: композиторы XIX века

6+
Возраст 6+

О выставке

Лекция о немецком романтизме в музыке

Приглашаем вас на увлекательную лекцию музыковеда, кандидата искусствоведения Даниила Топилина, посвящённую немецкому романтизму в музыкальной культуре. Эта лекция откроет перед вами новую грань восприятия искусства и философских идей, связанных с ним.

О чем лекция?

Германское мировоззрение неизменно связано с философскими размышлениями, которые проникают в творения немецких композиторов. На лекции вы узнаете о том, как художественный образ становится поводом для глубоких раздумий о мире и человеческом существовании.

Западноевропейский музыкальный романтизм, являясь результатом немецкого мышления, насыщен мистическими образами. Музыкальные полотна передают ощущение таинственной силы природы, воспринимаемой как загадочное и живое явление. В отличие от строгого классицизма, романтизм стремится выразить то, что выходит за пределы рационального — иррациональное и глубоко личное.

Слушатели смогут познакомиться с основными идейно-эстетическими концепциями немецкого романтизма и исследовать мистические истоки романтического взгляда на мир через творчество знаменитых композиторов первой половины XIX века.

О лекторе

Даниил Топилин — российский музыковед, педагог и лектор, кандидат искусствоведения, доцент и член Московского музыкального общества. Он окончил Казанскую консерваторию и аспирантуру РАМ им. Гнесиных, защитив диссертацию о русском космизме в музыкальной культуре. В 2017 году стал лауреатом всероссийского конкурса научных работ.

Даниил Топилин работает доцентом в Московской консерватории и РАМ им. Гнесиных, специализируясь на русской музыке рубежа XIX–XX веков и творчестве таких композиторов, как Скрябин, Рахманинов и Метнер. Он является автором научных публикаций и соавтором монографии «Стиль Рахманинова» (2023), а также активно участвует в научных конференциях и медиа-проектах.

С 2021 года он прочёл более 100 лекций о классической музыке на ведущих культурных площадках Москвы. Не упустите возможность узнать больше о глубоких философских корнях музыкального романтизма в его интерпретации!

Купить билет на выставка Романтики – мистики – символисты: композиторы XIX века

Помощь с билетами
В других городах
Июль
4 июля суббота
17:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 500 ₽

В ближайшие дни

Открытие выставочного проекта «Живые страницы Красной Книги»
6+
Естественно-научные

Открытие выставочного проекта «Живые страницы Красной Книги»

11 июня в 15:00 Зимний театр
Билеты
Искусство слушать. Ритм
6+
Лекция

Искусство слушать. Ритм

5 июня в 17:30 Концертный центр «Сириус»
от 400 ₽
Шоу Дельфинов
0+
Интерактивный

Шоу Дельфинов

27 мая в 16:00 Сочинский дельфинарий
от 2000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше