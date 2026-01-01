Романтика Шопена

Вечер музыки Шопена в усадьбе Кусково

Усадьба Кусково приглашает вас на незабываемый концерт, где звучит музыка Фредерика Шопена — выдающегося представителя музыкального романтизма, произвевшего огромное влияние на мировую культуру. В программе вечера можно будет услышать различные музыкальные формы, отражающие неподражаемое новаторство композитора.

На концерте выступит лауреат международных конкурсов Алексей Холодов, который с величайшей лёгкостью и исключительным вкусом исполнит знаменитые произведения Шопена, а также сочинения Ференца Листа. Концерт станет настоящим праздником для всех любителей музыки и искусства.

Шопен был не только композитором, но и виртуозным пианистом, который умел в своих произведениях сочетать трудные техники исполнения с глубокими эмоциональными переживаниями. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, наполненного теплом и яркими эмоциями!